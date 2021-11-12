Холод, ветер, отопление: активные компоненты в косметике, которые помогут коже оставаться красивой зимой (для каждого типа)

Есть некоторые активные ингредиенты, предназначенные для ухода за кожей зимой, которые помогают защитить кожные покровы от таких проблем, как холод, отопление и ветер. Суровые погодные условия, низкие температуры и центральное отопление в зимние месяцы могут сделать кожу раздраженной, сухой и склонной к различным обострениям.

Керамиды и гиалуроновая кислота способствуют увлажнению. Можно нанести на кожу сыворотку и оставить на 5 минут, чтобы она впиталась, а сверху – увлажняющий крем. Кроме того, стоит использовать продукты, содержащие много антиоксидантов, в таких как глутатион и витамин С. Это поможет осветлить кожу и придать ей красивое сияние. Какие вещества должны быть в зимней уходовой косметике, объясняет эксперт по уходу за кожей Дебора Ли.

АНА-кислоты

Это отшелушивающие вещества. АНА-кислоты помогают избавиться от омертвевших клеток кожи. Они изготавливаются из фруктов, хорошо растворимы в воде и идеально подходят для того, чтобы стимулировать отслаивание поверхностных слоев кожных покровов. Особенно хорошо они подходят для людей с поврежденной солнцем и сухой кожей.

Однако применение АНА-кислот иногда может спровоцировать сухость и раздражение, поэтому нужно проявлять осторожность людям с чувствительными кожными покровами. В идеале следует использовать АНА-кислоты с церамидами и гиалуроновой кислотой, так как они являются хорошим увлажняющим средством и помогают предотвратить сухость. Лучше всего применять такую косметику вечером, перед сном, 1-2 раза в неделю. Все это по причине того, что АНА-кислоты могут сделать кожу более чувствительной к свету.

ВНА-кислоты

Это еще одна группа кислот, способствующих отшелушиванию кожи. Данное средство помогает удалить омертвевшие клетки и осветлить тусклые кожные покровы. Не стоит использовать это средство для чувствительной кожи: оно может привести к сухости.

Наиболее распространенной ВНА-кислотой является салициловая кислота, которая используется при лечении различных прыщей и высыпаний. Поскольку она может проникать глубоко в кожные покровы, то помогает очищать их, способствует лечению прыщей и устранению черных точек. Это может быть очень полезно для людей, страдающих от розацеа.

ВНА- и АНА-кислоты часто комбинируются в одном продукте для достижения наилучшего процесса отшелушивания. ВНА отлично подходят для комбинированной и жирной кожи. Эти кислоты обладают противовоспалительным действием и способствуют устранению мелких морщинок. Также помогают уменьшить фотостарение кожи.

Стоит использовать средство с ВНА-кислотами вечером, перед сном, так как они повышают чувствительность к солнечному свету. Не следует сочетать их с ретинолом.

Керамиды

Это естественные липиды, то есть жиры, которые присутствуют в кожных покровах. Они действуют как своего рода цемент, удерживая клетки вместе, создают барьер, защищающий кожные покровы от повреждения, и удерживают воду, предотвращая обезвоживание.

Керамиды важны для предотвращения старения и сохранения молодости и эластичности. Эти вещества подходят для всех типов кожи, и их можно использовать вместе с АНА- и ВНА-кислотами.

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Гиалуроновая кислота

Это вещество играет важную роль в удерживании клеток вместе, образуя защитный слой и предотвращая проникновение болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, гиалуроновая кислота удерживает воду.

Это вещество идеально подходит для всех типов кожи. Это особенно полезно для стареющих кожных покровов, так как старение связано с потерей влаги, что приводит к сухости.

Несмотря на то что гиалуроновая кислота безопасна, она может вызывать раздражение чувствительной кожи. Вероятно, это происходит по причине того, что это вещество ускоряет впитывание других продуктов.

Гиалуроновая кислота в сочетании с ретинолом обладает антивозрастными свойствами, в том числе стимулирует выработку коллагена.

Ниацинамид

Это вещество также известно как витамин В3. Обычно оно содержится в продуктах для кожи. Ниацинамид помогает сузить расширенные поры, улучшить тусклый тон кожи и смягчить тонкие линии и морщины.

Кроме того, это вещество помогает повысить защитный барьер кожи, а также максимально увлажнить ее. Подходит это вещество для всех типов кожи. С ниацинамидом можно использовать пептиды, АНА- и ВНА-кислоты, ретинол и гиалуроновую кислоту. Это вещество помогает стимулировать естественную выработку керамидов.

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Совместное применение ниацинамида и витамина С помогает уменьшить или устранить пигментацию кожных покровов.

Пептиды

Это небольшие цепочки аминокислот, которые достаточно маленькие, чтобы абсорбироваться через поверхность кожи. Коллаген, например, состоит из трех пептидов. При проникновении их в клетки кожи они могут соединяться между собой, образуя новые нити коллагена.

Пептиды помогают выполнять защитную функцию кожи, а также способствуют ее восстановлению, помогая предотвратить повреждение кожных покровов токсическими веществами.

Некоторые пептиды обладают противомикробными свойствами, поэтому помогают уменьшить воспаление при акне. Можно использовать эти вещества для любого типа кожи и комбинировать с кислотами и ретинолом.

Транексамовая кислота

Это вещество можно использовать для любого типа кожи. Транексамовая кислота способствует уменьшению гиперпигментации кожных покровов. Она подавляет действие фермента тирозиназы и предотвращает выработку пигмента кожи меланина.

Кроме того, транексамовая кислота полезна при лечении розовых угрей, так как стимулирует иммунитет и снижает образование новых кровеносных сосудов. При розацеа это вещество уменьшает образование новых кровеносных сосудов, препятствуя возникновению зуда, покраснения и жжения.

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Не рекомендуется смешивать ретинол и транексамовую кислоту. Это может привести к повышенной сухости кожи, а также увеличивает риск повреждения солнечными лучами.

Ретинол

Это производное витамина А с мощными свойствами. Ретинол стимулирует выработку коллагена и эластина, а также улучшает клеточный обмен кожи. Он выравнивает тон кожных покровов и помогает минимизировать морщины и тонкие линии.

Однако ретинол повышает чувствительность кожи, в том числе к ультрафиолетовому излучению, поэтому его стоит использовать только ночью. Не стоит смешивать ретинол с витамином С, так как такая комбинация сильно сушит кожные покровы.

Витамин С

Это вещество предназначено не только для борьбы с сезонной простудой, но и для улучшения состояния кожи. Этот активный ингредиент подходит для любого типа кожных покровов.

Витамин С является мощным антиоксидантом, который помогает противодействовать повреждению от окислительного стресса. Это вещество помогает осветлить тусклый цвет кожи, выровнять грубые участки, сгладить морщины и тонкие линии.

Можно сочетать витамин С с гиалуроновой кислотой, ретинолом и АНА-, ВНА-кислотами.