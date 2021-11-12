Россия отвергла связанные с деятельностью ЧВК в Мали обвинения

Утверждения о том, что власти РФ поощряют контакты между руководством Мали и российской частной военной компанией, не соответствуют действительности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия и Франция на встрече в Париже в формате «2+2» обсудили ситуацию в «Сахаро-Сахельском регионе, в том числе в контексте передислокации находящихся там французских вооруженных сил» и «озабоченности малийского руководства». Комментируя «обвинения РФ в том», что Москва якобы «поощряет некие контакты» Мали с ЧВК, Лавров заявил: «Показали беспочвенность подобного рода утверждений, подчеркнули, что по линии межгосударственного сотрудничества оказываем военно-техническое содействие Мали и помогаем с организацией работы служб безопасности и малийской армии».

Лавров отметил, что «феномен» ЧВК «родился далеко не в России, а на Западе», а «масштабы этой работы наших западных коллег несопоставимы с тем, что делается частными военными фирмами, которые созданы российскими гражданами». РФ предложила Франции объединять усилия по борьбе с терроризмом в Сахаро-Сахельском регионе, отметив, что боевики «разгулялись очень сильно с того момента, когда Запад разбомбил Ливию, лишил ее государственности», передает ТАСС.

Россия также попросила французских коллег объяснить, как будет работать создаваемое в стране агентство по борьбе с дезинформацией из-за рубежа. Лавров отметил, что многие шаги западных, в том числе французских коллег по ограничению работы зарубежных журналистов прямо противоречат их международным обязательствам в рамках ОБСЕ.

Глава МИДа также сообщил, что РФ на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Париже указала на абсурдность увязки отношений Москвы и ЕС с Минскими договоренностями.

Российская сторона «показала на примерах абсурдность такого утверждения». «Вновь прочитали соответствующие положения Минских договоренностей, где черным по белому написано, что необходимо согласовывать целый ряд вещей между Киевом, Донецком и Луганском, включая особый статус этих территорий, включая процедуры проведения там выборов, включая проведение амнистии и многое другое», – сказал Лавров.

Москва предложила Парижу обсудить пути выхода из тупика в отношениях РФ и ЕС. По его словам, «понятно, что в Евросоюзе, как и в НАТО, есть своя внутренняя дисциплина, так называемая солидарность, но вопрос, тем не менее, остается». Он подчеркнул, что РФ при необходимости будет отвечать асимметрично на недружественные шаги Запада в области стратегической стабильности.

Сообщается, что Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с французскими коллегами Жан-Ив Ле Дрианом и Флоранс Парли не обходили острых углов при обсуждении различных сюжетов международной и региональной повестки. РФ заявила, что обстановка в мире «остается весьма напряженной» из-за «стремления ряда государств Запада во главе с нашими американскими коллегами сохранить и искусственно усилить свое доминирование». НАТО предпринимает «попытки сдерживать развитие России». Лавров также рассказал, что в ходе встречи в Париже с главой Евросовета Шарлем Мишелем обсудил с ним необходимость нормализации отношений РФ и ЕС.

Напомним, Лавров назвал глупостью разговоры о возможных санкциях в отношении «Аэрофлота», а также заявил, что закон об основах госполитики переходного периода на Украине в случае принятия будет означать лишь выход Киева из Минского комплекса мер.