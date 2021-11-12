 

Страна АТЭС заблокировала предложение Байдена провести саммит в США

12.11.2021, 22:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества один из участников АТЭС заблокировал предложение главы американского государства Джо Байдена провести форум 2023 года в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. СМИ пишут, что этой страной была Россия.

Politico полагает, что отказ от предложения Байдена провести в 2023 году саммит в США может поставить под угрозу поддержку Вашингтоном АТЭС. Псаки сказала, что решение о месте проведения саммита АТЭС «требует консенсуса», большинство участников выразили «решительную поддержку», но «одна экономика все еще находится в процессе консультаций и пока не присоединилась к консенсусу». Псаки отказалась говорить, «какая именно экономика». Она выразила надежду на то, что удастся выйти «из этой тупиковой ситуации» и «продолжить позитивную динамику экономического сотрудничества в рамках АТЭС», передает ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил на саммите по видеосвязи. Он заявил, что последние прогнозы по росту мирового ВВП свидетельствуют о том, что он выйдет в 2021 году на показатели в 5,9%, а РФ уже вернулась на допандемийный уровень развития экономики.



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