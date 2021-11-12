Регионы прорабатывают меры ответственности пожилых за отказ от обязательной вакцинации

«Если человек просто отказывается от прививки, и никак это не объясняет, ему может грозить административная ответственность», – сказала газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова, комментируя введение в республике обязательной вакцинации для граждан «60+». Помимо Башкирии, такую меру приняли почти в полутора десятках регионов.

В Республике Башкортостан требование об обязательной вакцинации коснется не только граждан категории «60+», но также представителей сферы услуг, сотрудников правопорядка, медиков, учителей и многих других, сообщила пресс-секретарь главы Башкирии Радия Хабирова Диана Ихсанова. Все соответствующие категории населения прописаны в постановлении республиканского управления Роспотребнадзора, уточнила собеседница.

«Если человек просто отказывается от прививки, и никак это не объясняет, ему может грозить административная ответственность в соответствии с законодательством за нарушение постановления Роспотребнадзора. Причем это касается как физических лиц, так и юридических – работодателей», – отметила Ихсанова.

В постановлении поясняется, что обязательную вакцинацию можно не проходить только при наличии медотвода («документально подтвержденных противопоказаний против вакцинации») либо если есть «сведения о перенесенном за последние 6 месяцев заболевании», вызванном коронавирусом. Привиться должны не менее 80 процентов от общей численности указанных в документе контингентов, рассказала пресс-секретарь главы Башкирии.

Всевозможные меры мотивации к прививке среди жителей края старше 60 лет – как меры поощрения, так и меры наказания – пока прорабатываются, сообщила газете ВЗГЛЯД представитель краснодарского губернатора Мария Крошная. «Вопрос обсуждается на ежедневных заседаниях оперштаба. Но каких-то окончательных решений не принято», – сказала она. Ранее в регионе также ввели обязательную вакцинацию людей старше 60 лет.

«Сейчас в Краснодарском крае проживают более 1,3 млн человек пожилого возраста, из которых непривитыми остаются порядка 600 тысяч. Главный санитарный врач Кубани ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей от 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина», – сообщили газете ВЗГЛЯД в оперштабе Краснодарского края. «Сейчас на уровне региона прорабатывается возможность доставки персональных приглашений пожилых людей на вакцинацию. При необходимости будут привлекать волонтеров, социальных работников, сотрудников местных администраций. Причем, все общение будет проходить с соблюдением мер безопасности», – рассказали в штабе.

«У нас введена система QR-кодов. Рекомендовано людям, которые не вакцинированы, максимально ограничить контакты, сидеть дома, использовать волонтерские центры или организации по доставке еды», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «У гражданина есть возможность пойти в магазин и обслужить себя, если у тебя есть QR-код. QR-код тебе выдается в тех условиях, когда ты вакцинируешься. Если нет, тебя обеспечат едой волонтеры, родственники и центры доставки», – отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

15 октября главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев обнародовал постановление , в котором расширяется круг лиц, подлежащих обязательной прививке от COVID-19. Помимо сотрудников МВД, волонтеров и других групп риска в число тех, кому необходима обязательная вакцинация, включены лица от 60 лет и старше.

Вводить какие-то санкции для тех, кто не привился, нет смысла, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный. «Достаточно уже того, что система в целом ориентирована так – и в России, и за рубежом, – что везде все равно требуются QR-коды или свидетельство того, что человек переболел», – подчеркнул глава региона.

«Для поездок в общественном транспорте у нас QR-код не требуется, но требуется соблюдать предписания Роспотребнадзора, необходимо наличие маски. А вот для общепита мы требуем, чтобы проверяли QR-коды, и это можно понять. Для магазинов – не требуем, там только масочный режим. А учреждения культуры у нас в этот период проводят все мероприятия дистанционно» – отметил собеседник.

«На сегодняшний момент в нашем округе привито достаточно большое количество людей, мы не в «отстающих», не в «красной зоне». Мы приближаемся к коллективному иммунитету – констатировал глава НАО. – С другой стороны, люди все равно болеют, сейчас у нас довольно высокий для небольшого округа уровень заболеваемости, и мы делаем все возможное, чтобы защитить здоровье людей».

Еще в начале пандемии в автономном округе были предприняты шаги, мотивирующие людей к вакцинации, отметил Бездудный. «Два отгула для привившихся – самая эффективная и популярная мера мотивации в регионе, – рассказал губернатор. – У нас уже год действует правило: тот, кто прививается, получает отгул в день, когда привился, и на следующий день. Если у организма человека будет какая-то реакция на прививку, он сможет не ходить в это время на работу и находиться дома. Эта мера работает уже давно, во всех окружных, муниципальных органах и подведомственных органах, и рекомендована для бизнеса».

В Петербурге (где, по решению главного санврача города, обязательной прививке подлежат граждане старше 60, а также хронические больные) медики будут убеждать пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, а не принуждать их, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. «Не будет никто отлавливать… С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сестры и пригласить на вакцинацию», – цитировало Лисовца РИА Новости.

По решению управлений Роспотребнадзора, обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет принята почти в полутора десятках субъектов федерации.

Помимо уже упомянутых регионов – Башкирии, Ненецкого автономного округа, Пермского и Краснодарского краев и Петербурга, обязательные прививки для граждан категории «60+» уже были введены: в Ставропольском крае, Татарстане, Иркутской, Белгородской, Амурской и Калужской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. В пятницу стало известно, что обязательная вакцинация лиц старше 60 лет введена в Кемеровской области и Адыгее.

Одними из первых подобную меру приняли власти Иркутской области. Как напоминает ТАСС, здесь еще с 15 октября введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения, в том числе граждан старше 60 лет. Приангарье стало одним из первых российских регионов, внедривших эту систему, которая оказалась эффективной, отмечает агентство. К началу ноября в области темпы вакцинации выросли в пять раз, в настоящее время план по прививкам против коронавируса выполнен более чем на 60%.

В Краснодарском крае люди старше 60 лет обязаны ввести первый компонент вакцин до 13 декабря. Такое требование содержится в постановлении краевого управления Роспотребнадзора. По данным властей региона, в последние две недели прирост заразившихся коронавирусом составляет 16,7%, в возрастной структуре заболеваемости удельный вес лиц пенсионного возраста достигает 28,5%.

1 ноября президент Владимир Путин констатировал – в России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда. «Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», – отметил в пятницу глава государства.

В пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте.