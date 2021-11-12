В ОРДЛО находится более 2 тыс. кадровых российских военных – Залужный

Сегодня он вместе с министром обороны Алексеем Резниковым прибыл в зону ООС.

“На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: общая численность 1-го и 2-го АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тыс. человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые русские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности”, – заявил он.

Залужный сообщил, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе.

“С начала года зафиксировано 2287 обстрелов наших позиций, из которых 610 – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только в течение текущего месяца враг нарушил режим тишины 78 раз (из них 26 – с применением артиллерийских систем калибром более 100 мм). Противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует БПЛА и снайперов”, – заявил главнокомандующий ВСУ.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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