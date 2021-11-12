 

В ОРДЛО находится более 2 тыс. кадровых российских военных – Залужный

12.11.2021, 22:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня он вместе с министром обороны Алексеем Резниковым прибыл в зону ООС.

“На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: общая численность 1-го и 2-го АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тыс. человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые русские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности”, – заявил он.

Залужный сообщил, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе.

“С начала года зафиксировано 2287 обстрелов наших позиций, из которых 610 – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только в течение текущего месяца враг нарушил режим тишины 78 раз (из них 26 – с применением артиллерийских систем калибром более 100 мм). Противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует БПЛА и снайперов”, – заявил главнокомандующий ВСУ.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/205385611713831

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Huawei nova 8i уже продают в России

07.11 / В Госдуме призвали США не испытывать Россию на прочность

18.10 / Определен максимальный размер пособия по уходу за ребенком на 2022 год

18.02 / Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма и Донбасса

23.10 / Зеленский заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса

29.05 / В миротворческих операциях ООН приняли участие более 42 тыс. украинских военных – Генштаб ВСУ

28.09 / Microsoft обещает выпустить самое быстрое обновление Windows 10

13.07 / Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине

25.08 / Independent – учёные Гонконга доказали первый случай повторного заражения коронавирусом

21.09 / США будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова – Байден

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика