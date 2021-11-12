Житель Винницы взломал сайт турагентства и получил базу с данными 100 тыс. клиентов – полиция

26-летний мужчина взломал сайт и скопировал базу данных клиентов. Информацию злоумышленник передавал третьим лицам.

“На сайте компании содержались сведения о номерах телефонов, ФИО граждан, местах регистрации, ссылки на учетные записи в соцсетях, а в отдельных случаях – копии документов, удостоверяющих личность”, – рассказали в полиции.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и регистрации фигуранта, где изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и накопители данных.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Полиция планирует сообщить фигуранту о подозрении.

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