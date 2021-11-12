Тюрьму “Изоляция” в оккупированном Донецке планировали захватить, но спецоперацию Минобороны сорвали – Бутусов

“Куликовский въехал в Украину 23 апреля 2019 года. Да, тот самый “Палыч” – самый страшный палач и садист тюрьмы “Изоляция”, которая подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке, по данным источников “Цензор.НЕТ”, был официально выведен в Украину в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад”, – написал он.

По данным журналиста, Куликовского “хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов”.

“Однако в сентябре 2019-го года СБУ прекратило операцию по разработке “Палыча”. В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны Украины. – “ГОРДОН”). ГУР использовал “Палыча” для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ “Изоляция”, а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками, ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была – покарать всех палачей. Противник бы просто не понял, что происходит”, – объяснил Бутусов.

Он утверждает, что через коридоры на линии соприкосновения на Донбассе предполагалось вывести на подконтрольную украинским властям территорию группу пленников “Изоляции” – как это было с фигурантом дела о крушении MH17, экс-боевиком “ДНР” Владимиром Цемахом.

“Однако 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату “Изоляции”. Вся спецоперация была зачем-то рассекречена, засвечены все участники. Затем последовала серия других провалов, Вагнергейт. 5 августа начальник ГУР МО Василий Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал “Палыча”, которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го “Палыч” находился под контролем, скажем так, волонтеров. Люди не понимали, в свете событий в стране, что делать дальше, и какие будут последствия их действий”, – рассказал Бутусов.

По его словам, “Палыч” был снова передан для задержания СБУ бывшими сотрудниками ГУР МО в ночь появления официального сообщения, 10 ноября.

“В процессе передачи “Палыча” принимало участие много самых разных людей. “Палычем” СБУ заинтересовалось после того, как информация о нем была передана лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним из актеров студии “Квартал 95″. Спасибо этому патриотичному и адекватному человеку”, – объяснил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6656150421091864

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Контекст:

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в “Изоляции”. Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в “Изоляции”, среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

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