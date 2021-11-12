Финалистам «Большой перемены» раскрыли секрет успеха в студии «Знания»

«Не надо никому подражать и копировать, но учиться на примерах других нужно обязательно», – сообщил первый заместитель руководителя администрации президента, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко в своем выступлении перед финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Мне кажется, главное, когда вы встречаетесь в рамках «Большой перемены» или в рамках лекций и встреч общества «Знание» с самыми разными людьми, – это задавать себе вопрос: если он сумел, почему я не смогу. Олимпийский чемпион, успешный ученый, губернатор или министр, если он вам будет честно рассказывать, скажет, что и он ошибался, и у него ничего не получалось, что в какой-то момент у него возникал внутренний вопрос: наверное, я не могу, наверное, я не способен, может, мне это все бросить. Кто-то бросает, а кто-то поднимается и идет дальше», – рассказал финалистам Кириенко, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Встреча состоялась в студии российского общества «Знание» в рамках марафона развития «Знание. Гибкие навыки». Первый заместитель руководителя администрации президента подчеркнул, что «не надо никому подражать и копировать, но учиться на примерах других нужно обязательно».

По словам Кириенко, каждый человек талантлив – нет людей, у которых нет талантов, просто иногда этот талант трудно обнаружить, и задача «Большой перемены» заключается в том, чтобы можно было себя попробовать в очень разных направлениях. «Вы все уже победили, потому что вы попробовали. Вы уже получили кучу друзей, вы получили опыт, обратную связь. Вам обязательно подскажут, чего вам не хватило, чему стоит поучиться, что стоит пройти со своим наставником», – прокомментировал основные задачи конкурса первый замглавы администрации президента.

Он также дал совет присутствующим. «Если ты затеваешь что-то новое, то перед тем, как принимать решение о тиражировании на всех, на все школы, надо обязательно попробовать. Пилот или эксперимент является обязательным. Потому что до той поры, пока не начнешь делать, ты никогда не поймешь, какие подводные камни выползут. Мне кажется, что самая правильная история – взять и реализовать этот проект хотя бы в одной школе, поработать с этим, например, год, и тогда станет понятно, что получается, что не получается», — отметил Кириенко.

Перед финалистами конкурса выступили также руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, руководитель пресс-центра информационного агентства РФ ТАСС Николай Яковлев, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, руководитель Всероссийского проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, олимпийский чемпион, начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия» Никита Нагорный, и другие спикеры.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финале конкурсанты объединятся в команды, и будут решать задания по четырем направлениям: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество». Ребята разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.