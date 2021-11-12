 

Лавров: Принятие закона о переходном периоде повлечет выход Киева из Минских соглашений

12.11.2021, 21:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗакон об основах госполитики переходного периода на Украине в случае принятия будет означать лишь выход Киева из Минского комплекса мер, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины: <…> если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из Минского комплекса мер», – передает ТАСС со ссылкой на слова политика.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Богдан: Зеленский искренне хотел назначить Тигипко премьером

04.11 / Киев обвинил Берлин в нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС

28.01 / Подорожавшая в 90 раз картина Ботичелли продана с аукциона

18.01 / Правительство уверено в успехе переговоров с МВФ о ценах на газ – Шмыгаль

16.12 / Секретный кабель ФСО украли в Санкт-Петербурге

19.04 / Материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной” – директор фонда

20.11 / Оставившему место ДТП сыну главы администрации Чебоксар отказали в УДО

13.01 / Washington Times – США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы

07.10 / Нападение на журналистов “Схем”. Прокуратура вручила второе подозрение

14.09 / В атмосфере Венеры нашли возможный признак жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика