Лавров: Принятие закона о переходном периоде повлечет выход Киева из Минских соглашений

Закон об основах госполитики переходного периода на Украине в случае принятия будет означать лишь выход Киева из Минского комплекса мер, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины: <…> если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из Минского комплекса мер», – передает ТАСС со ссылкой на слова политика.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.