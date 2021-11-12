При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных

Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, информирует Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – приводит ТАСС текст сообщения.