 

При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных

12.11.2021, 21:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДвое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, информирует Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – приводит ТАСС текст сообщения.



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