 

Голикова сообщила о введении QR-кодов по всей стране

12.11.2021, 21:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Татьяны Голиковой, нерабочая неделя в России дала свои позитивные плоды, и темпы распространения коронавируса заметно снизились.

Однако в 61 регионе России все еще продолжается рост заболеваемости. Снижение наблюдается лишь в шести субъектах.

Также Татьяна Голикова обратила особое внимание на то, что большинство граждан, которые оказываются в реанимации или умирают, не вакцинировались. В основном это пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

Голикова подчеркнула, что арчи работают с большим напряжением. Показатели смертности в стране все еще тревожные. Каждый день умирают более тысячи человек. Все это усугубляется тем, что граждане безалаберно относятся к пандемии и пренебрегают профилактическими рекомендациями.

Напомним, в России сегодня заняты свыше 301 тысяч больничных коек, что больше чем на пике пандемии коронавируса.

“Решение ввести QR-коды в стране принято после консультаций с губернаторами и экспертами”, – отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что при посещении организации, где не нужны QR-коды, необходимо будет все равно надевать защитную маску.

Важно, что наша страна только приблизилась к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Не твой ребёночек! – Личное мнение

08.09 / Названы пищевые привычки, разрушающие иммунную систему

22.08 / Британские ученые открыли тайну происхождения больших валунов Стоунхенджа

04.05 / Туркменистан объявил о начале продажи антител Бердымухамедова

29.05 / Софья Таюрская из Little Big впечатлила фанатов роскошным бюстом: “Чертов ветер”

26.03 / Росстат: цены на продукты в России выросли в пять раз сильнее европейских

03.12 / Исследователи космоса столкнулись с новой астрономической загадкой

11.11 / Лак-де-Гафса — озеро, которое возникло за одни сутки теперь несет в себе загадку и опасность для людей

25.01 / “Сексуальность – это энергия”: Певица Ёлка рассказала о своих комплексах и борьбе с ними

31.05 / От бактерий и плесени: рецепт универсального очищающего спрея для уборки с гвоздичным маслом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика