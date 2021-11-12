 

Голикова сообщила о введении QR-кодов по всей стране

12.11.2021, 21:55, Разное
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По словам Татьяны Голиковой, нерабочая неделя в России дала свои позитивные плоды, и темпы распространения коронавируса заметно снизились.

Однако в 61 регионе России все еще продолжается рост заболеваемости. Снижение наблюдается лишь в шести субъектах.

Также Татьяна Голикова обратила особое внимание на то, что большинство граждан, которые оказываются в реанимации или умирают, не вакцинировались. В основном это пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

Голикова подчеркнула, что арчи работают с большим напряжением. Показатели смертности в стране все еще тревожные. Каждый день умирают более тысячи человек. Все это усугубляется тем, что граждане безалаберно относятся к пандемии и пренебрегают профилактическими рекомендациями.

Напомним, в России сегодня заняты свыше 301 тысяч больничных коек, что больше чем на пике пандемии коронавируса.

“Решение ввести QR-коды в стране принято после консультаций с губернаторами и экспертами”, – отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что при посещении организации, где не нужны QR-коды, необходимо будет все равно надевать защитную маску.

Важно, что наша страна только приблизилась к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета.



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