9 000 лет. Таков возраст турецкого и японского языков

Одним из центров прародителей современной цивилизации оказались регионы Северо-Восточной Азии. В период раннего неолита жившие там племена не только стали источником генетического разнообразия современной Евразии. Они сумели сформировать способ общений, который затем стал основой для японского и турецкого языков.

Проведенные исследования показали, что на территории Северо-Восточной Азии 9 000 лет назад жили племена, занимавшиеся земледелием. У них был общепонятный алтайский язык, предок современных японского, корейского, тунгусского, монгольского, а также множества тюркских языков и наречий.

По мнению ученых, речь идет минимум о 98 языках, которые существуют ныне. Однако великое переселение народов распорошило потомков на тысячи километров на восток и на запад. Прародина же оказалась покинутой и малонаселенной.