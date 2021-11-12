Диетолог назвала лучший для употребления в пищу углевод

Диетолог Триста Бест назвала углевод, который является самым лучшим для употребления в пищу. Речь идет об овсянке.

В последнее время набирают популярность низкоуглеводные и кетогенные диеты, следуя которым человек начинает употреблять меньше углеводов. И если сахар и белая мука действительно могут навредить организму, то овсянка – наоборот. Именно она содержит клетчатку, витамины группы В, магний, фосфор и цинк. Все это превращает кашу в источник полезных для здоровья организма углеводов.

Включение овсянки в рацион помогает снижать уровень холестерина в крови, а также поддерживать баланс полезных бактерий в кишечнике. Она способствует улучшению работы сердца, снижению веса и рисков развития сердечно-сосудистых недугов. По словам диетолога, эффект можно увидеть спустя 6 недель после регулярного употребления овсяных хлопьев.

Источник: www.mk.ru