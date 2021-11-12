Марат Башаров поделился рассказом о довольно необычном ограблении: “Мило, спокойно общались”

Популярный актер Марат Башаров недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился некоторыми подробностями своей профессиональной и личной жизни. В частности, знаменитость рассказал, как стал свидетелем весьма оригинального вооруженного ограбления.

Примечательно, что рассказ артиста стал ответом на абсолютно тривиальный вопрос интервьюера о том, что бы он хотел изменить в жителях российской столицы. Марат Башаров вспомнил, как однажды участвовал в съемочном процессе, происходившем в одном из очень криминальных городов мира – южноафриканском Йоханнесбурге. В один из дней он с коллегами ехал по улице и в определенный момент водителю авто из местных жителей пришлось остановиться на светофоре. Тут же к машине подошел темнокожий мужчина, который завел разговор с шофером. Пассажиры автомобиля несколько удивились, когда после вышеупомянутой беседы водитель попросил их покинуть салон, чтобы дождаться другого транспортного средства. В итоге – неожиданный собеседник сел в авто и уехал. Как оказалось, произошло самое обычное ограбление. “Он просто отжал машину. Они мило, спокойно общались, а тот держал пистолет”, – пояснил Башаров. Самым же удивительным для него стало то, что грабитель и водитель автомобиля улыбались абсолютно искренне, а не натянуто, как, например, бывает в США.



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Актер особенно отметил, что приветливый настрой собеседников произвел на него весьма приятное впечатление. “Мне так хотелось бы, чтобы в Москве все больше уважали друг друга и искренне улыбались”, – резюмировал телезвезда.

Источник: teleprogramma.pro