Не упоминать! – Личное мнение

Глава парламента Чечни Даудов предложил ввести запрет на упоминание в СМИ национальной принадлежности преступников.

«Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».



Фото: Соцсети

Давайте поговорим об этом.

Насколько я поняла, что катализатором такой инициативы стал недавний случай на улицах Москвы, где после конфликта у винного магазина, толпа избила мужчину с ребёнком.

Многие СМИ тогда написали, что хулиганы были с Кавказа, а потом оказалось, что они приехали из Оренбургской, кажется, области.

Рамзан Кадыров даже поспорил с Маргаритой Симоньян, но дело закончилось мирно.

И вот теперь всё это вылилось в законодательную инициативу: запретить!

Запрещать у нас любят. Да и не только у нас. В Великобритании и во Франции, насколько я знаю, также запрещено упоминание национальности и вероисповедания преступников.

Какая цель тут преследуется? Да очевидно, что если постоянно в новостях говорить, что преступление совершил представитель того или иного этноса, общественное мнение испортится в отношении всех людей этой национальности.

Виноват — один. Обвиняют на кухне друг с другом — всех.

Справедливо ли это? Очевидно, что нет.

Я против любых запретов в принципе. Достали — то не скажи, того не напиши. Но давайте попробуем абстрагироваться от ситуации в общем, и подумаем об этом конкретном запрете.

Мы живём в одной стране. У нас не кучка обособленных регионов, а единая и неделимая Родина.

Татарин ты или калмык. Русский или украинец. Узбек, родившийся в Балашихе, или грузин из Питера — всё едино. Ты — россиянин. Мы все — граждане одной великой страны.

И не может быть так, чтобы внутри единой страны мы выделяли кого-то по его происхождению. Это — прямой путь к ненависти и распаду.

Мы хотим, чтобы Россия распалась на отдельные страны? Если нет, то зачем ставить национальность кому-то, пусть даже преступнику, в упрёк?

Этот урок, дорогие мои, человеческая история уже прошла. Помните, как в нацистской Германии нашли виноватых по национальному признаку?

Повторю, я всегда выступаю за свободу слова. Но вместе с тем, я против того, чтобы шельмовать людей, ставя им в упрёк их национальность.

Наказывать нужно. Жёстко уничтожать преступность. Но визгами про национальность страну безопаснее не сделать.

Среди любой нации есть и хорошие люди, и плохие.

Является ли упоминание национальности преступника фактором, который настраивает людей против всей нации в целом? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос — многое зависит от контекста.

Поможет ли запрет на упоминание национальности преступников в СМИ? Откровенно скажу: и этого я не знаю. Возможно, будет чуть меньше деструктивной ненависти друг к другу. Можно ли обойтись без такого упоминания? Да. А раз так, то почему бы и не попробовать?

Что думаете? Давайте только без визгов с пеной у рта, а конструктивно и обоснованно?

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