Не упоминать! – Личное мнение
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Глава парламента Чечни Даудов предложил ввести запрет на упоминание в СМИ национальной принадлежности преступников.
«Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
Фото: Соцсети
Давайте поговорим об этом.
Насколько я поняла, что катализатором такой инициативы стал недавний случай на улицах Москвы, где после конфликта у винного магазина, толпа избила мужчину с ребёнком.
Многие СМИ тогда написали, что хулиганы были с Кавказа, а потом оказалось, что они приехали из Оренбургской, кажется, области.
Рамзан Кадыров даже поспорил с Маргаритой Симоньян, но дело закончилось мирно.
И вот теперь всё это вылилось в законодательную инициативу: запретить!
Запрещать у нас любят. Да и не только у нас. В Великобритании и во Франции, насколько я знаю, также запрещено упоминание национальности и вероисповедания преступников.
Какая цель тут преследуется? Да очевидно, что если постоянно в новостях говорить, что преступление совершил представитель того или иного этноса, общественное мнение испортится в отношении всех людей этой национальности.
Виноват — один. Обвиняют на кухне друг с другом — всех.
Справедливо ли это? Очевидно, что нет.
Я против любых запретов в принципе. Достали — то не скажи, того не напиши. Но давайте попробуем абстрагироваться от ситуации в общем, и подумаем об этом конкретном запрете.
Мы живём в одной стране. У нас не кучка обособленных регионов, а единая и неделимая Родина.
Татарин ты или калмык. Русский или украинец. Узбек, родившийся в Балашихе, или грузин из Питера — всё едино. Ты — россиянин. Мы все — граждане одной великой страны.
И не может быть так, чтобы внутри единой страны мы выделяли кого-то по его происхождению. Это — прямой путь к ненависти и распаду.
Мы хотим, чтобы Россия распалась на отдельные страны? Если нет, то зачем ставить национальность кому-то, пусть даже преступнику, в упрёк?
Этот урок, дорогие мои, человеческая история уже прошла. Помните, как в нацистской Германии нашли виноватых по национальному признаку?
Повторю, я всегда выступаю за свободу слова. Но вместе с тем, я против того, чтобы шельмовать людей, ставя им в упрёк их национальность.
Наказывать нужно. Жёстко уничтожать преступность. Но визгами про национальность страну безопаснее не сделать.
Среди любой нации есть и хорошие люди, и плохие.
Является ли упоминание национальности преступника фактором, который настраивает людей против всей нации в целом? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос — многое зависит от контекста.
Поможет ли запрет на упоминание национальности преступников в СМИ? Откровенно скажу: и этого я не знаю. Возможно, будет чуть меньше деструктивной ненависти друг к другу. Можно ли обойтись без такого упоминания? Да. А раз так, то почему бы и не попробовать?
Что думаете? Давайте только без визгов с пеной у рта, а конструктивно и обоснованно?
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Источник: Лена Миро
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