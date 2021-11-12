Проторченко: Побег Ткаченко из Минкульта выглядит серьезно. Конструкция, которую пытались построить “слуги”, может в любой момент разлететься вдребезги

На днях Комаровский в интервью Дмитрию Гордону заявил, что они ошиблись с Зеленским в 2019 году. Более того, он извинялся, что агитировал за Зеленского.

Как-то интересно все это, не находите? Такие заявления особенно неоднозначно смотрятся на фоне оттока, казалось бы, верных соратников президента.

Публичный конфликт ОП и Разумкова, самовольно спрыгнувшего с зеленого “Титаника” в холодные политические воды, чтобы не пойти вместе с ним на дно – яркое подтверждение развала монокоалиции. Но если о самостоятельной политической карьере Разумкова говорили давно, то побег из Министерства культуры Александра Ткаченко выглядит еще серьезнее.

Министр культуры, бывший глава медиахолдинга “1+1 Медиа”, придумав более-менее веские причины о Госкино, бросился из Кабмина, не забыв хлопнуть дверью. А он человек опытный и вряд ли пошел на подобный шаг, если бы верил в перспективы “слуг”.

И что-то мне подсказывает, что большинство членов СНБО, из которых так не получилось склепать образ рыцарей круглого стола, мысленно ищут какую-нибудь более-менее сознательную причину бежать.

К сожалению, вся конструкция, которую пытались построить “слуги народа”, оказалась косой и кривой, а потому может в любой момент разлететься вдребезги и раздавить своих строителей.

Источник: Тетяна Проторченко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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