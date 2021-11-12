 

В ВОЗ назвали две страны, где не началась вакцинация от COVID-19

12.11.2021, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Все страны начали вакцинацию, за исключением двух: Эритреи и Корейской Народно-Демократической Республики”, – сказал он.

Гебрейесус пожаловался на неравномерное распределение вакцин в мире, отметив, что подавляющее большинство стран готовы проводить прививки, но ждут вакцин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным Bloomberg, в мире сделали более 7,42 млрд прививок от коронавируса, вакцинация началась в 184 странах. При этом агентство отмечает, что распределение вакцин в мире было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Власти КНДР публично заявляли, что в стране нет эпидемии коронавируса, при этом там приняли строгие меры для предотвращения его распространения. В частности, там заблокированы целые города и округа, отменены крупные культурные мероприятия, запрещены поездки между провинциями.

В феврале Северная Корея направила запрос на получение вакцины против коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. В рамках программы КНДР должна была получить более 1,9 млн доз вакцины. По данным СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын, его семья и высокопоставленные чиновники в конце 2020 года были привиты экспериментальной китайской вакциной против COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения по состоянию на конец июня не знала ни об одном случае коронавируса в КНДР.

В июле СМИ сообщали, что переговоры КНДР с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации о поставках вакцин от коронавируса зашли в тупик.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Yеприемлемая политика – Швеция отказалась платить за вакцину Pfizer до решения спора о дозах

23.05 / “Важно получить четкий сигнал”. В МИД Украины прокомментировали отношения страны с НАТО

16.10 / В компании Apple рассказали, чем iOS лучше операционной системы Android

11.12 / В США грузовик наехал на группу велосипедистов, погибли пять человек

28.12 / В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

29.01 / Сотрудник “Новой почты” получил тюремный срок за кражу техники из посылок

23.06 / Из-за акцизного сбора на “зеленую” электроэнергию американский инвестор не даст денег на новые проекты в Украине – операционный директор

19.06 / СБУ провела обыски в киевской “Муніципальній варті” по делу о незаконном обращении с оружием

28.12 / Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 81 млн

21.08 / WP – на встрече с Меркель Путин отчитал США за Афганистан — и предупредил о терроризме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика