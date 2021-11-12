Ярославский шинный завод выиграл тендер на поставку миллиона шин для благоустройства московских дворов

Ярославский шинный завод выиграл тендер на поставку миллиона шин для благоустройства московских дворов. Победа была добыта в конкурентной борьбе у таких промышленных гигантов как “Уралшина” из Екатеринбурга и Омский шинный завод.

“В это непростое из-за пандемии время нам, москвичам, было очень важно поддержать региональных производителей, уверены, что ярославцы постараются выполнить заказ точно в срок. А москвичи уже этой весной могут любоваться преображением своих придомовых территорий. Оригинальные малые архитектурные объекты из колесных шин не оставят равнодушными граждан всех возрастов”, – заявили в столичной мэрии.

Согласно программе “Моя улица”, в бюджете столицы на благоустройство дворов в 2022 году заложено более 20 млрд рублей. Программа станет самой широкой в истории города, благодаря чему власти планируют привлечь в город больше туристов, а также побороться за главный приз на международной конкурсе урбанистического дизайна.

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