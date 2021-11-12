Мнение: Лукашенко пригрозил России…

Если Европа примет новые санкции в отношении Беларуси, Беларусь лишит Европу российского газа, перекрыв газопровод «Ямал-Европа».

Так и сказал Лукашенко: «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить».

А еще Лукашенко сказал: «Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться – ни перед чем».

То, что Лукашенко ни перед чем не остановится, было понятно давно. Но если внимательно послушать его речь, возникает совсем скверная «картина мира». Потому что на самом-то деле, Лукашенко грозит не Европе, Лукашенко грозит России. Потому что перекрытие подачи газа в газопровод «Ямал-Европа» чревато серьезными последствиями именно для России….

Возможно, это совершенно случайно, но в Гродненской области, на полигоне «Гожский», сегодня высадились российские десантники. Официально – в рамках учений, для проверки «одного из компонентов сил реагирования Союзного государства».

В Минобороны России уточнили: «…белорусские и российские десантники выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований».

Не удивлюсь, если десантники будут искать диверсантов вблизи газопровода из Ямала, проходящего по территории Гродненской области. На всякий случай. Чтобы Лукашенко не вздумал реализовать свою угрозу перекрыть подачу газа в Европу.

Рис отсюда

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