В США создан фонд имени патриарха Кирилла

Фонд имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла, направленный на поощрение исследований в области библеистики, появился в США в Свято-Владимирской духовной семинарии Православной церкви в Америке (ПЦА).

Отмечается, что присуждение имени патриарха фонду стало решением совета попечителей семинарии, которые выразили поддержку главе Русской православной церкви «как принципиальному и последовательному защитнику каноничности церковного устройства в условиях кризиса мирового православия», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского патриархата.

Средства фонда дадут возможность расширить возможности Свято-Владимирской семинарии в сфере изучения библии. Из них будут выплачиваться стипендии студентам, работающим в этом направлении.

О создании фонда было объявлено в ходе конференции «Исследуйте Писания», проходящей в Свято-Владимирской духовной семинарии.

Патриарх Кирилл ранее рассказал о главной роли православия в России. Он заявил, что православие помогло объединить народы РФ в Смутное время и поможет сохранить межрелигиозный мир и сейчас.