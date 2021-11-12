Голикова рассказала подробности введения мер по QR-кодам

В РФ до 1 февраля 2022 года установили переходный период для вакцинации от COVID-19, после этой даты вступят в силу нормы об обязательном предъявлении QR-кодов для посещения общественных мест и проезда в транспорте, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Она уточнила, что законы, в случае их одобрения и подписания президентом РФ, будут действовать до 1 июня 2022 года.

«Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года», – цитирует радио Sputnik Голикову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Правительство рассчитывает достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80%. Новый закон не затронет детей и подростков младше 18 лет, перевозчик при отказе пассажира предъявить QR-код сможет отказать ему в обслуживании и вернуть деньги за билет.

«Дата 1 июня 2022 года не случайна. Вы помните прекрасно, что в прошлом году мы переживали сложную осеннюю волну заболеваемости, которую еще сложнее переживаем сейчас, переживали весеннюю волну заболеваемости. И, по сути, то, как мы закончим этот год и войдем в следующий, зависит от нас с вами. Если все меры безопасности будут нами, как гражданами Российской Федерации осуществлены и реализованы, вполне возможно, что ряд мер вводить не придется», – подчеркнула Голикова.

Ранее Кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте, его рассмотрят на следующей неделе. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев добавил, что сертификат о вакцинации понадобится при покупке билетов на самолет и поезд, а для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования.

Также в Минтрансе рассказали о разработке схемы проверки QR-кодов у пассажиров.

До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.