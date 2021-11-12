 

“Вот это поворот”: как выглядит и кем хочет стать 14-летняя дочка Устюгова и Соколовской

12.11.2021, 21:00, Разное
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Наследница актеров
Александра Устюгова и Янины Соколовской успела окунуться в творчество еще в детстве. Когда Женя была совсем маленькой, она сыграла в сериале “Ментовские войны” вместе со знаменитым отцом. К тому же, в свое время дочь Устюгова и Соколовской играла в молодежном театре.

Сейчас Евгения является частой гостьей на концертах группы “Экибастуз”, с которой выступает ее звездный родитель. Однако, несмотря на имеющийся опыт в карьере актрисы и успех мамы и папы, девушка планирует связать жизнь совсем с другой сферой.

Многие экранные герои Устюгова носили погоны. Вот и его дочка тоже мечтает когда-нибудь надеть на себя форму. Накануне актер написал в своем инстаграм-аккаунте, что Евгения призналась ему в желании стать следователем убойного отдела полиции.

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Однако не все поклонники поверили, что девушка действительно выберет эту профессию. “Вот это поворот”, “Ну я думаю передумает”, “Наверное в кино будет следователем”, “Только это! Сберегите в девочке женщину!”, – написали подписчики в комментариях.

Актеры Александр Устюгов и Янина Соколовская развелись в 2015 году спустя 10 лет брака. Звезды стараются поддерживать хорошие отношения ради общей дочки.



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