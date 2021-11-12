Мнение: Кто такой Бауман, избранность интеллигенции и грузчики-коррупционеры в СССР

1. Интересное из истории знаменитой Бауманки. Я грешным делом думал, что Бауман — это какой-то учёный или инженер. Оказалось иначе. Николай Бауман — боевик большевистской партии, друг Ленина. К науке он не имел никакого отношения.

В 1905 году Бауман бегал по городу с флагом «Долой самодержавие!» и пытался подбить рабочих на штурм тюрьмы. Прохожий монархических взглядов попытался отобрать у Баумана флаг, Бауман выстрелил в прохожего из пистолета, прохожий ударил Баумана трубой и убил. Монархист тут же сдался в полицию, его судили и приговорили к полутора годам тюрьмы.

Эти события развернулись рядом с Императорским Московским техническим училищем, поэтому большевики решили увековечить память своего «героя», переименовав училище его честь. Основано же училище было в 1836 году, вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной. Среди известных дореволюционных преподавателей училища был, например, Николай Жуковский, отец русской авиации.

2. Коллега monetam цитирует мнение советского интеллигента о советской интеллигенции и её поучительной судьбе:

https://monetam.livejournal.com/1729308.html

Советская научная интеллигенция тоже много о себе воображала: хранители разума и культуры и т.д., и я тоже был в их числе. Сейчас же мы, которые здесь остались и работаем в новой стране и в совершенно другом обществе, о таких глупостях не думаем. Нам надо выжить, а для этого добывать деньги для себя и своих сотрудников. Это отнимает все силы и время. Оставшееся можно занять играми в историю, философию, социологию, но исключительно в качестве развлечения при ясном понимании своего полного дилетантизма в этом деле. Соответственно уровень самомнения о себе как носителе разума и культуры резко падает и приходит в норму, соответствующую действительному положению дел.

А вот те, кто уехал от нас ещё неся в себе «огонь избранности советского интеллигента», всё ещё помнят старину.

3. Блогер vanitas_vanit рассказывает в комментариях о своём опыте столкновения с коррупцией:

https://olegmakarenko.ru/2278420.html?thread=830231828#t830231828

Мне как-то один из свидетелей райского СССР рассказывал, как он грузчиком запросто зарабатывал по 2-3 тысячи рублей в месяц в 80-е годы.

Я, будучи студентом, попробовал подработать грузчиком на станции Москва-товарная: после первой же попытки понял, что оно того точно не стоит — поэтому спросил, как же тому товарищу такое удавалось. Тут ведь даже былинный богатырь Илья Муромец едва ли мог такого добиться.

На что товарищ ответил, что конечно ни о какой былинной мощи мускулов речь не шла: работали бригадой на погрузочной технике. Я тут же заметил, что при работе погрузочной техникой и расценки были совершенно иными, на что товарищ тут же возразил, что оформлялось всё как ручная работа. Ещё дальше выяснилось, что и погрузочная техника на самом деле заказчику принадлежала. Тут мне стало всё ясно, и я спросил: что, бригадир был закадычным другом у руководителя заказчика? Ответ последовал, что да — хорошими друзьями были. Я поинтересовался, не сознаёт ли товарищ, что он был всего лишь рядовым участником обычной коррупционной схемы. Тот возмутился.