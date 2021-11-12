Ученые установили негативное влияние употребления соли на головной мозг

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучали взаимосвязь между активностью нейронов и кровотоком в глубинных областях головного мозга. Выяснилось, что употребление в пищу соли способно оказать негативный эффект на деятельность центрального органа нервной системы человека.

Как установили исследователи, представляющие штат Джорджия (США), при приеме человеком соленой пищи его мозг ощущает это и производит активацию ряда компенсаторных механизмов для снижения уровня натрия. Делается это, в частности, за счет активизации нейронов, которые вызывают процесс высвобождения антидиуретического гормона вазопрессина, играющего одну из ключевых ролей в поддержании необходимой для организма концентрации соли. Специалисты выявили факт снижения кровотока при активации нейронов в гипоталамусе. Примечательно, что такие итоги наблюдения несколько удивили медиков, поскольку продемонстрировали процесс сужения сосудов, а не их расширения, традиционно наблюдаемого в ходе прежних исследований их коллег. Дело в том, что снижение кровотока, как правило, можно наблюдать в коре головного мозга при некоторых опасных заболеваниях – болезни Альцгеймера, ишемии или инсульте. Ученые подчеркнули, что хроническое злоупотребление солью человеком может грозить ему гиперактивацией нейронов вазопрессина, и как следствие – спровоцировать у него проявление чрезмерной гипоксии, повреждающей ткани мозга.

Авторы исследования также отметили, что их научная работа стала в определенном смысле инновационной. В частности, предыдущие изыскания ограничивались изучением поверхностных областей мозга вроде его коры, однако применимость принципов, выявленных в ходе данных исследований, для глубинных зон мозга доселе была неизученной. Материалы научной работы были опубликованы Cell Reports.

Источник: glas.ru