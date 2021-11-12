Врач назвала 7 симптомов опасного кашля

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12.11.2021, 20:34, Разное
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Врач из Lead GP at the digital healthcare provider Livi Рианна МакКлимонт назвала 7 симптомов опасного кашля. При их наличии нужно незамедлительно обращаться в больницу.
Если у человека появился мокрый кашель, когда удается избавляться от мокроты и слизи, то его можно вылечить за короткий промежуток времени. Для этого следует достаточно отдыхать, пить много жидкости и насыщать организм питательными веществами. Можно использовать сироп от кашля, который поможет быстрее избавиться от проблемы.

При гриппе и других инфекционных заболеваниях, включая коронавирус, кашель зачастую сухой. Он сопровождается повышением температуры тела, ознобом, мышечной усталостью, одышкой и головной болью.

Опасным является кашель, который появляется в результате инфекции грудной клетки. При нем выделяется желтая или зеленая слизь, а вылечить его можно только с помощью специальных лекарств, которые должен назначать врач. Также поводом для посещения больницы должны быть случаи, когда кашель не проходит в течение трех и более недель, при резких приступах грубого кашля и чувстве нехватки воздуха. Эти состояния могут сопровождаться болью в груди, резкой потерей веса, появлением припухлостей в области шеи. Особое внимание стоит обращать на свое состояние людям, которые болеют диабетом или перенесли курсы химиотерапии.

Источник: www.medikforum.ru



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