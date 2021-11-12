Ученые предупредили о накоплении жидкости в ухе из-за громких звуков

Ученые из Keck Medicine в США предупредили о вреде влияния громких звуков на организм. Дело в том, что в таких условиях у человека может накапливаться жидкость в ухе.

Речь идет о громких звуках во время строительных работ или пребывания на рок-концерте. Они могут стать причиной повреждений внутреннего уха, с последующим скоплением жидкости. Отсутствие лечения и снижения факторов влияния может обернуться полной потерей слуха.

В исследовании изучались грызуны, которые подвергались воздействию громких звуков – от 80 до 100 децибел. Выяснилось, что при 90 децибелах жидкость не накапливалась, но при превышении до 100 начинали появляться симптомы водянки. Стоит отметить, что данный показатель примерно равен уровню шума, который издает работающая бензопила. Учитывая это, исследователи рекомендуют проходить обследование при наличии каких-либо симптомов ухудшения самочувствия, чтобы обнаружить проблему на этапе ее развития.

Источник: www.gazeta.ru