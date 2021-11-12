Нудятина о половой жизни – Личное мнение

Когда человеку нечего сказать миру, а поговорить хочется, он начинает делится с окружающими подробностями своей личной жизни.



Фото: Соцсети

Поделилась этими подробностями и Агатка Муцениеце. Зачем-то.

Вот вам необходимо было знать, что:

а) секс после развода у Муцениеце-мученицы был,

бэ) во время первого секса после брака она «чувствовала себя ужасно»?

Мне такие подробности знать ни к чему. Вам, уверена, тоже.

Однако неумная Агатка нудно, долго и подробно рассказывает про свою половую жизнь:

Был ли секс после развода? Ну, конечно, был! Я даже пыталась отношения завести. Месяц встречалась с парнем, потом подумала: «Нет, не хочу». Пару раз было просто так… А что такого? Все люди занимаются сексом! Это нормально… Даже во время первого секса после брака я чувствовала себя ужасно. Мне казалось, будто изменяю. Все во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это всё неправильно. Мне надо было заново привыкать к мысли, что у меня могут быть другие партнеры. Потому что я в свою голову уже вбила, что есть только один-единственный. Да, это тяжело далось… Но и не пошло особо. Уже давно не было секса. Я пыталась завести отношения, не сложилось. Потом было еще пару историй, но секс ради секса — не хочу. Я отказалась от такого рода связей и просто жду свою любовь.

Унылая, половозрелая баба — мать двоих детей — уныло долдонит про свой унылый секс. Кому она это долдонит? Зачем? Кто от этого выиграет? Цель какая?

Я бы не писала об этом пост, если бы вы на уровне чаепития с коллегами, кофепития или винопития с подружками, не делились подробностями того, что происходит у вас под одеялом.

На примере Муцениеце я показываю, насколько неумно это выглядит со стороны и насколько оно всё никому не интересно.

Кого вы посвящаете в то, что касается исключительно вас?

Только не говорите, что никого. Не поверю!

Зачем вы это делаете? Какую именно цель преследуете?

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