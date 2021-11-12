Джаз-певица Теона Контридзе: Соблазна уйти в поп-музыку не было, мне хватает моих гонораров

В моем коллективе играет внук первого исполнителя “Чорнобривців”

– Это первый ваш приезд в Киев?

– Я часто бываю в Украине, но все это были закрытие мероприятия. Мой предыдущий визит был в мае этого года. Правда, это была частная вечеринка, а не залы с продажей билетов. У меня очень тесная связь с Украиной и я очень рада, что 14 ноября встречусь со зрителями на моем большом концерте в Киеве!

– А кого из украинских музыкантов вы знаете, слушаете, исполняете?

– Очень хорошо знаю Ваню Дорна, встречалась с Джамалой, у нас был совместный ивент. Как музыкантов знаю практически всех, но лично мало с кем общалась.

К слову, в моем коллективе играет внук народного артиста Украины Константина Огневого, который был первым исполнителем композиции “Чорнобривці”. Внука тоже зовут Костя, возможно, он сыграет нам дедушкину композицию на киевском концерте. По крайней мере, он готовится к этому.

– Вы выступали на одной сцене со всемирно известными музыкантами Эросом Рамазотти, Гораном Бреговичем, Брайаном Ферри. Кто из них вас поразил в неформальном общении, а кто, наоборот, разочаровал?

– Я была абсолютно шокирована классом, аристократизмом и энергетикой Брайана Ферри. Он очень прост в общении, но в то же время порода и красота этого человека просто поражает. Тональность и изысканность самопрезентации меня сразила.

Поп-среда российской эстрады не органична для общения, мы не являемся частью друг друга

– В интернете рядом с вашим именем всегда значится “джаз– и соул-певица”. Не было соблазна уйти в поп-музыку, где и гонорары выше, и публики больше?

– Соблазна уйти в поп-музыку не было, мне хватает моих гонораров, чтобы и жить достойно, и достойно содержать мой коллектив, который работает на высочайшем уровне. Поп-среда российской эстрады не очень органична для общения, поэтому мы не являемся частью друг друга.

Я хочу прожить жизнь музыканта, а не большого игрока в шоу-бизнесе! И я проживаю жизнь музыканта: я родом из кабаре, родом из мюзиклов. Все, что я исполняю и делаю на сцене, должно приносить мне большое удовольствие! И только в этом случае я буду заряжать этим удовольствием, этой энергетикой публику. Собственно, что на наших концертах и происходит.

– На своих концертах вы как-то учитываете специфику публики, перед которой будете выступать? Например, чем киевский концерт будет отличаться от московского, например?

– В нашем райдере прописано, что я не даю перечень композиций. Трек-лист – секретная информация, я ни с кем ею не делюсь.

– Почему?

– Потому что публика иногда думает, что знает, что хочет услышать, но на самом деле у концертной эмоциональной траектории есть свои законы, и я являюсь ее режиссером.

P.S. Билеты на концерт Теоны Контридзе можно приобрести здесь.

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