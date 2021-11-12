СБУ сообщила о раскрытии масштабной схемы торговли разрешениями на оружие в Кировоградской области

“СБУ разоблачила системную коррупцию в разрешительной системе Главного управления Нацполиции в Кировоградской области. В ходе спецоперации нейтрализована преступная группа. В ее состав входили два чиновника полиции и бывший работник МВД. Злоумышленники без законных оснований выдавали разрешительные документы на травматическое оружие для якобы охраны общественного порядка в поселковых советах региона. За каждое удостоверение требовали $500 взятки”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, организаторами группы біли два чиновника полиции, а бывший работник МВД “подыскивал клиентов и был посредником для передачи денег”. Одного из фигурантов задержали во время получения неправомерной выгоды.

“Установлено, что в состав “псевдодружинников” входит 200 человек, получивших и планирующих получить незаконно оформленные “разрешения”, – сообщили в СБУ.

Злоумышленникам планируют сообщить о подозрении по ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием) и просить суд избрать им меры пресечения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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