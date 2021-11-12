 

СБУ сообщила о раскрытии масштабной схемы торговли разрешениями на оружие в Кировоградской области

12.11.2021, 20:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“СБУ разоблачила системную коррупцию в разрешительной системе Главного управления Нацполиции в Кировоградской области. В ходе спецоперации нейтрализована преступная группа. В ее состав входили два чиновника полиции и бывший работник МВД. Злоумышленники без законных оснований выдавали разрешительные документы на травматическое оружие для якобы охраны общественного порядка в поселковых советах региона. За каждое удостоверение требовали $500 взятки”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, организаторами группы біли два чиновника полиции, а бывший работник МВД “подыскивал клиентов и был посредником для передачи денег”. Одного из фигурантов задержали во время получения неправомерной выгоды.

“Установлено, что в состав “псевдодружинников” входит 200 человек, получивших и планирующих получить незаконно оформленные “разрешения”, – сообщили в СБУ.

Злоумышленникам планируют сообщить о подозрении по ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием) и просить суд избрать им меры пресечения.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Гражданство за деньги — CNN рассказал, как сверхбогатые спасаются от пандемии

15.06 / Байден назвал Путина «жёстким, умным и достойным соперником»

22.10 / Москва допустила возможность отказа от заморозки ядерных арсеналов

26.07 / У переболевших COVID-19 возможно ухудшение умственных способностей – исследование

25.07 / ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня

04.09 / Times – «разница будет огромная» — Барнье напомнил Лондону о последствиях брексита без сделки

29.06 / В компании Samsung анонсировали новую ОС One UI Watch

28.08 / Талибы призвали страны Запада сохранить дипотношения с Афганистаном

26.11 / Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

21.09 / Иран выразил надежду на снятие санкций в результате переговоров по ядерной сделке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика