Стефанчук подписал распоряжение, ограничивающее доступ в помещения Рады для непривитых от COVID-19 нардепов

Документ касается народных депутатов Украины текущего и предыдущих созывов, сотрудников Аппарата Рады и других учреждений, которые обеспечивают деятельность парламента, помощников-консультантов нардепов, членов Кабинета Министров и других центральных органов исполнительной власти, а также представителей СМИ.

“Аппарату Верховной Рады Украины …обеспечить допуск лиц к административным зданиям, сооружениям и служебным помещениям Верховной Рады Украины при наличии одного из документов, предусмотренных постановлением Верховной Рады Украины от 2 ноября 2021 года №1844-ІХ “О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19)”, – сказано, в частности, в распоряжении.

Распоряжение вступает в силу 15 ноября.

В постановлении, которое упоминается в распоряжении Стефанчука, идет речь о необходимости предъявить один из таких документов: отечественный или иностранный COVID-сертификат (о вакцинации), отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию или справку об излечении от COVID-19 (не больше чем полугодичной давности).

Контекст:

1 ноября Стефанчук говорил, что на то утро коронавирусной инфекцией болели семь народных депутатов и 21 сотрудник аппарата Верховной Рады. Сколько нардепов уже привились от коронавируса, он сказать не смог, отметив, что будет знать это после того, как в Раде проведут мониторинг, чтобы выдать вакцинированным пропуска.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,2 млн человек, полностью иммунизированы 7,4 млн украинцев.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

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