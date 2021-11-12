21% украинцев, которые изначально не хотели вакцинироваться от COVID-19, изменили свое мнение и готовы сделать прививку – опрос

18% опрошенных, которые еще не вакцинировались, но собираются это сделать, сказали, что раньше у них не было времени на прививку.

16% респондентов утверждают, что переболели и имеют антитела.

У 14% граждан раньше не было потребности в вакцинации, а теперь она появилась (из-за необходимости поехать за границу или по работе).

13% украинцев отметили, что ранее в стране не было вакцины, которой они доверяют, 5% – сказали, что не было вообще какой-либо доступной вакцины.

Еще 7% опрошенных выбрали другой вариант.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По данным Минздрава, всего с начала кампании одну дозу вакцины получили почти 12 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – более 8,4 млн человека. В общей сложности в Украине сделано более 20,4 млн прививок от коронавируса.

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