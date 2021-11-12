 

Национальные гвардии Украины и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве

12.11.2021, 20:26, Новости дня
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Меморандум предусматривает обмен опытом, проведение совместных учений, участие в курсах, семинарах, рабочих группах и проведение рабочих встреч.

Среди приоритетных направлений сотрудничества между нашими структурами – организация психологической реабилитации военнослужащих НГУ, обучение гвардейцев горной подготовке в тренировочном центре Грузии, ознакомление с деятельностью Центра поддержки обучения и военного образования “Крцаниси” и Совместного центра подготовки и оценивания НАТО-Грузия, а также возможность подготовки военнослужащих НГУ на основе этих центров. Кроме этого, мы заинтересованы в создании сотрудничества между Школой подготовки сержантов имени Георгия Анцухелидзе и Учебным центром имени Василия Вышиванного НГУ по вопросам обмена опытом подготовки сержантского состава и совершенствования программ подготовки”, – заявил Балан.

Джохадзе сказал, что структуры сотрудничают длительное время, по подписание меморандума станет “толчком для динамичного развития двусторонних отношений”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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