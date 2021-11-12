 

В РФ решили лишать медорганизации лицензии за задержку результатов ПЦР-тестов

12.11.2021, 20:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМедицинские организации могут лишиться лицензии, если будут задерживать результаты теста на коронавирус, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Медицинские организации, а именно лаборатории <…> могут быть в случае нарушений проверены уполномоченными федеральными органами власти, и если такие факты [задержки результата теста] будут подтверждены, то они могут лишиться лицензии», – отметила она, передает ТАСС.

Вице-премьер отметила, что закон устанавливает норму, что в течение 24 часов данные теста должны быть переданы в информационные системы. По ее словам, эти сроки соблюдают не все организации.

Ранее Голикова сравнила важность сертификата о вакцинации от COVID с паспортом.



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