 

Польша назвала угрозой проведение учений российскими десантниками в Белоруссии

12.11.2021, 20:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПольша считает угрозой проведение российскими десантниками учений в Белоруссии, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Это, во-первых, угроза, а во-вторых реальный сценарий», – сказал Пшидач, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Radio ZET.

Ранее Белоруссия сообщила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России.

Кроме того в Белоруссии заявили об ожидании от ЕС шагов для совместного решения ситуации с мигрантами. Там также указали на намерение Варшавы и Вильнюса получить больше денег в ситуации с мигрантами.

Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.

В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польшапривела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Турция сочла оторванными от реальности решения саммита ЕС

30.09 / В Кремле призвали регионы реагировать на растущую заболеваемость коронавирусом

10.07 / France 24 – учёные назвали жару в США и Канаде проявлением глобального потепления

05.08 / Глава ВОЗ заявил о вступлении человечества в «период реальной опасности»

07.09 / Португалия разместила в Польше военные самолеты

03.07 / Роспотребнадзор: как безопасно питаться в эпоху пандемии

14.09 / Разработчики обещают большее время автономной работы iPhone 13

16.07 / США и Германия заявили о единстве в «защите» восточного фланга НАТО от России

29.06 / “Это работает”. Маричка Падалко рассказала, как похудеть, даже если отчаялись привести себя в порядок к лету

18.02 / Умер снимавший фильмы о РФ американский режиссер Дик О’Хари

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика