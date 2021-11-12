Польша назвала угрозой проведение учений российскими десантниками в Белоруссии

Польша считает угрозой проведение российскими десантниками учений в Белоруссии, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Это, во-первых, угроза, а во-вторых реальный сценарий», – сказал Пшидач, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Radio ZET.

Ранее Белоруссия сообщила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России.

Кроме того в Белоруссии заявили об ожидании от ЕС шагов для совместного решения ситуации с мигрантами. Там также указали на намерение Варшавы и Вильнюса получить больше денег в ситуации с мигрантами.

Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.

В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польшапривела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.