В Европе ввели крупные штрафы за посещение общественных мест без QR-кода

Граждан европейских стран штрафуют за появление в общественных местах без QR-кода о вакцинации от коронавируса, а также, если у человека нет медотвода.

Так, во Франции при первом нарушении коронавирусных ограничений размер штрафа составит 135 евро, но в случае повтора – 1500 евро.

В Италии непривитым от коронавируса, передвигающимся на общественном транспорте, грозит штраф в размере более 400 евро. Обязанность проверки QR-кодов возложили на работодателей, которые должны проверять наличие кода или бумажный сертификат о вакцинации на входе. Максимальный штраф для физлиц – 1500 евро.

В Нидерландах предъявлять QR-коды должны лица старше 13 лет. Есть одно необычное ограничение – на открытую веранду ресторана можно пройти без вакцинации, но в туалет попасть будет нельзя, пишет издание Ruposters.

В Латвии за покупку поддельного сертификата о прививке от COVID грозит до года тюрьмы, принудительные работы или штраф.

В Германии на массовые мероприятия пускают только привитых. С 6 ноября без справки о прививке или без отрицательного теста можно посещать только аптеки и продуктовые магазины.

Ранее сообщалось, что в РФ предъявлять QR-код необходимо будет в общественном транспорте и при посещении общественных мест. До 1 февраля можно будет показать медотвод или результаты отрицательного ПЦР-теста.