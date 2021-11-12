В России хотят создать единый реестр людей с антителами к COVID-19

В России может появиться единый регистр людей, имеющих антитела к коронавирусной инфекции COVID-19, но не обращавшихся к врачам. С соответствующим предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Леонов пояснил, что зачастую некоторые граждане не могут получить подтверждение наличия антител даже при их наличии. Представитель ЛДПР считает, что таких людей необходимо регистрировать в специальном списке и выдавать им QR-коды сроком на полгода. По мнению депутата, это позволит обеспечить кодами бессимптомно переболевших граждан и привитых иностранными вакцинами, сообщает телеканал “360”.