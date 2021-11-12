Это наша память, и ее нельзя предать

Только активная общественная поддержка может спасти «Мемориал».

Фото: hrdco.org

Административный иск к Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»*, поданный в Верховный суд РФ 8 ноября (известно о нем стало 11-го числа), подписан лично Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, и если он не будет отозван, что представить себе довольно трудно, то результат его рассмотрения, назначенного на 25 ноября, фактически уже предрешен.

В 20 пунктах иска перечислены решения Тверского районного суда, которыми на «Мемориал» и председателя его правления Яна Рачинского в 2019-2020 годах за отсутствие маркировки «иностранного агента» при публикациях, в том числе в Интернете, были наложены штрафы на сумму более 4 млн рублей. «Мемориал» считает, что исполнял закон и маркировал все материалы, но при том объеме работы, который общество ведет, что-то могло быть и упущено. Во всяком случае «Мемориал», выполняя решения Тверского суда, которые обжаловались, но подтверждались Мосгорсудом, оплатил все эти штрафы. Для Верховного суда по иску о ликвидации «Мемориала» эти прошлые судебные решения могут означать фактическую преюдицию.

Из иска Генпрокуратуры следует, что последний штраф на «Мемориал» был наложен в сентябре 2020 года, и новых фактов нарушений не приводится.

Здесь можно говорить о нарушении известного правового принципа о недопустимости дважды наказывать за одно и то же, и во всяком случае возникает вопрос, почему с иском о ликвидации общества генпрокурор решил обратиться лишь спустя 14 месяцев.

Ответ на него может быть только политическим, но не правовым, его надо искать в контексте стремления государства к созданию некой единой и «доблестной» истории страны, но более точно мы его вряд ли узнаем.

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Структуры «Мемориала» являются собственниками знакомых многим активистам помещений на Каретном ряду, где располагается организация. И эта недвижимость, как бывает с принятыми на более высоком уровне политическими решениями, может создавать для силовых структур, проводящих их в жизнь, дополнительную мотивацию.

«Общество в своей деятельности демонстрирует устойчивое пренебрежение законом, — поясняет Игорь Краснов в заявлении, — не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, чем грубо нарушает права граждан, в том числе право на достоверную информацию».

Многие граждане России, которым «Мемориал», созданный в 1989 году при участии самых известных советских правозащитников и сидельцев, помогал и помогает правдивой исторической информацией и правозащитной деятельностью, не согласятся с выводами Игоря Краснова.

Самым правильным способом выразить такое несогласие будет не молчать, и, в частности, прийти к 11 часам 25 ноября в Верховный суд, заседание которого по этому делу по закону должно быть открытым.

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

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*внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»

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