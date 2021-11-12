Мнение: Саудовская коалиция отступает от Ходейды

Знаковое событие в Йеменской войне. Саудовская коалиция отводит войска с позиций к востоку от Ходейды (сообщается об отводе 3-4 бригад). Отводу предшествовали переговоры при посредничестве ООН.

Их она занялся в ходе кровавого наступления летом 2018-го года, когда город предполагалось взять за 1-2 недели. В итоге, наступавшие с юга израильские наемники увязли в боях в районе университета и у побережья. Моторизованные части ценой огромных потерь смогли проломить фронт хуситов у участка дорог kilo 16 и начали обходить город с востока, стремясь обойти городские кварталы и прорваться к порту, через который в Йемен поступает оружие из Ирана. По сути, это было одно из решающих сражений Йеменской войны. Если бы хуситы не устояли, не было бы наступательных операций последних лет и не было бы столь интенсивных ударов по Саудовской Аравии. Но хуситы устояли. Саудовская коалиция не дошла до порта 3-5 километров и выдохлась, хотя уже могла рассматривать в бинокли причальные стенки местного порта. Поздней осенью 2018 года были заключены Стокгольмские соглашения и фронт здесь стабилизировался на 3 года, не претерпев особых изменений, кроме разве что поражения эмиратчиков и хадистов в боях за Дуррайхим.

Ну а давеча эмиратчики просто начали отводить свои силы от Ходейды на юг. За ними потянулись и хадисты. В результате, существовавший 3 года охват Ходейды с востока был ликвидирован. Хуситы также взяли под контроль основные дороги вокруг аэропорта Ходейды, развязку kilo 16 и часть пригородов города. Также разблокирована трасса Сана-Ходейда, которую саудиты перерезал в ходе наступления.

Как представляется, выведенные из под Ходейды силы будут брошены направлены на стабилизацию ситуации в других провинциях Йемена.

Теперь на повестке дня ситуация с длинной кишкой протянувшейся от Мокхи до Ходейды. Без удержания позиций у Ходейды, удержание этой кишки выглядит теперь попросту бессмысленным, так что я бы не исключал, что до конца года, саудовская коалиция оттянет силы к Мокхе, сдав кусок побережья хуситам.

В Марибе между тем продолжаются тяжелые бои к югу от города.

Хуситам не удалось сходу прорваться к городу. Саудиты ввели в бой 2 резервные бригады и путем контратак смогли удержать горный район прикрывающий Мариб с юга. Попытки хуситов обойти его с востока также пока пресечены.



Главное естественное препятствие с юга и юго-запада от Мариба – горный район Джабал-аль-Балак.

Между тем. хуситы постепенно заняли территорию югу и юго-западу от горного района и сейчас готовятся к атакам на спешно выстроенную линию обороны, подтягивая тылы и налаживая новую логистику на освобожденных территориях. Лагеря и опорные пункты хадистов и саудитов подвергаются ударам дронов и баллистических ракет.



Текущая линия фронта.

Саудиты активно применяют авиацию – 2/3 всех авиаударов саудовской коалиции в Йемене приходятся на этот район.

Пропаганда хуситов заявляет, что Мариб скоро будет освобожден. Хадисты заявляют, что намерены удержать город.

Дальнейшие бои на этом фронте обещают быть весьма интригующими.

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