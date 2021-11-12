 

В компании Apple обещают запустить подписной сервис для средних компаний

12.11.2021, 19:54, Новости дня
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Новое бизнес-предложение вскоре сделает американская компания Apple своим корпоративным клиентам. Речь идет о специально созданном подписном сервисе для компаний, численность сотрудников в которых не превышает 500 человек.

В данный момент разработчик проводит бета-тестирование своего нового продукта, сообщают осведомленные источники из Apple. А в готовом виде сервис предложат, скорее всего, весной будущего года.

Подписчики на новый сервис получат надежные и эффективные инструменты для удаленного управления бизнес-процессами и работой персонала. При этом стоимость обещают в пределах разумного – не более 2,99 американского доллара за каждого пользователя в месяц. Нетрудно посчитать, во что использование такого сервиса обойдется вашей компании.



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