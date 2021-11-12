В Роскачестве напомнили о деградации батарей мобильных гаджетов

Отслужившая свой век батарея смартфона или другого электронного устройства может загореться и даже взорваться во время зарядки. Также аккумулятор садится в самый неподходящий момент, что наверняка будет для многих заметно зимой в морозную погоду.

В Роскачестве рассказали о том, как деградируют батареи, и когда пользователи могут считать, что аккумулятор доживает свои последние недели или месяцы.

Дело в том, что большинство батарей смартфонов уже после 300 циклов зарядки теряют 20% своей начальной емкости. В дальнейшем деградация ускоряется. Как часто вы заряжаете мобилку? Если каждый день, то проблемы начнутся уже на второй год эксплуатации. По словам экспертов, следует считать не столько годы и месяцы, сколько сами циклы заряда-разряда.