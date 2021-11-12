 

Ученые повысили безопасность солнечных батарей

12.11.2021, 19:54, Новости дня
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Краткосрочная в историческом понимании эпоха нефти и газа безвозвратно уходит в прошлое. Мировая индустрия постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, доступные в любой точке мира. В том числе речь идет о солнечной энергогенерации.

Однако ученые теперь пытаются повысить экологическую безопасность самих солнечных панелей. Разумеется, они не дымят как паровые котлы и двигатели внутреннего сгорания. Однако их производство и утилизация сопровождается необходимостью иметь дело со свинцом и другими тяжелыми металлами.

Ученые из разных стран работают над устранением данной проблемы. Уже синтезированы твердые растворы на основе висмута. Таким образом, следующие поколения солнечных панелей станут безопаснее сегодняшнего.



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