Ученые повысили безопасность солнечных батарей

Краткосрочная в историческом понимании эпоха нефти и газа безвозвратно уходит в прошлое. Мировая индустрия постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, доступные в любой точке мира. В том числе речь идет о солнечной энергогенерации.

Однако ученые теперь пытаются повысить экологическую безопасность самих солнечных панелей. Разумеется, они не дымят как паровые котлы и двигатели внутреннего сгорания. Однако их производство и утилизация сопровождается необходимостью иметь дело со свинцом и другими тяжелыми металлами.

Ученые из разных стран работают над устранением данной проблемы. Уже синтезированы твердые растворы на основе висмута. Таким образом, следующие поколения солнечных панелей станут безопаснее сегодняшнего.