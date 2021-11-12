Мнение: Победа над невротичностью

В ленте моей пост о переделанных пословицах.

Самое интересное в слабоумных, сражающихся с народным фольклором, это их вера в то, что вседозволенность помогает справиться с невротичностью.

Давайте посмотрим, что такое невротичность и как на нее влияет вседозволенность.

Невротичность – это повышенная эмоциональная и физическая возбудимость, имульсивность и тревожность.

Обычно невротичность выражается в форме навязчивых желаний, иррациональных страхов, неконтролируемых поступков.

Фрейд, который положил начало представлению о невротичности, описал, что невротичность возникает вследствие вытеснения влечений, которые удерживаются в бессознательном в форме аффектов, иногда прорываясь через его барьер.

Психологи, перепевающие Фрейда как Абрам из анекдота Шаляпина, приписывают ему мысль, что путь избавления от невротичности – разрешить себе реализацию любых влечений.

Эту глупость сложно прокомментировать.

Последнее время пошло даже дальше. Якобы вытесненное желание содержит в себе "запас энергии", которого хватит на реализацию любого желания, если "разрешить его себе".

На основе этого распространяется миф о пользе вседозволенности.

Если бы Абрам не пел Шаляпина, а слушал, он бы уловил, о каких влечениях писал Фрейд.

Все влечения, которые подвергаются вытеснению, относятся к социально запрещенным влечениям, несовместимым с общественной жизнью: влечения к инцесту, влечения к грабежу, влечения к сексуальному насилию, влечения к каннибализму, влечения к убийству.

Вот какие влечения вытесняются под давлением социальных табу.

Реализация таких влечений означало бы переезд в тюрьму или психиатрическую больницу, где закончил жизнь Маркиз де Сад.

Взросление личности заключается в том, чтобы сознательно принять и полюбить ограничения. Только таким образом можно избавиться от вытеснения влечений.

Это подобно тому, как полуторагодовалому ребенку запрещают есть из мусорного ведра.

Ребенок пока не способен понять, чем чреваты такие влечения, поэтому ему запрещают. Спонтанность ребенка может бунтовать против запретов, запретный плод кажется ему сладким, влечет, но и пугает.

Но уже вскоре ребенок начинает понимать, что в мусорном ведре – грязь. С этого момента запреты уже никак не будоражат его.

Можно сказать, что теперь ему фактически разрешено есть из мусорного ведра, потому что он сам не будет.

"Грязь" становится для него не просто словом, а образом отталкивающих, болезнетворных и дурно-пахнущих вещей.

На этом уровне подавления его воли уже не нужно, сознание само справляется с защитой от грязи.

Таким образом вместо того, чтобы "снимать табу" сознание человека должно взять на себя ограничительную функцию, что происходит при формировании зрелых личностных границ и нормального локуса контроля.

Вот что писал сам Фрейд об этом:

«Вы поймете, что перевод бессознательного в душевной жизни больных в сознание должно иметь следствием уничтожение гнета, под которым находится их душевная жизнь, потому что сознательная воля простирается только на сознательные психические процессы, а всякая психическая навязчивость обусловлена бессознательным». (З. Фрейд «Методика и техника психоанализа»)

Гнет уничтожается, когда опасные влечения начинают отвергаться на сознательном уровне. Когда собственная сознательная воля начинает рулить всем, что можно и что нельзя, не остается никакой навязчивости, никаких невротических страхов и болезненных влечений.

«Мы создали себе представление о связной организации душевных процессов в одной личности и обозначаем его, как Я этой личности… Это та душевная инстанция, которая контролирует все частные процессы». ( З. Фрейд «Я и ОНО»)

«Мы владеем всеми нашими движениями только благодаря тому, что обращаем на них наши высшие, связанные с сознанием душевные акты». (З. Фрейд. «Методика и техника психоанализа»)

Фрейд писал о самоконтроле и осознанной саморегуляции. Откуда могла взяться дикая мысль, что Фрейд доказывал необходимость анархии?

В своем представлении о том, что запреты должны стать сознательными, а человек от подчинения из страха должен перейти к осознанной дисциплине и сознательному контролю над своими влечениями, Фрейд не особенно отличался от Энгельса или от Гегеля.

Гегель считал единственной формой настоящей свободы осознанные ограничения.

Вот что писал о нем и о свободе Энгельс в "Анти-Дюринге":

«Гегель был первым, правильно определившим отношение между свободой и необходимостью. Для него свобода есть понимание необходимости». «Слепа необходимость лишь постольку, поскольку она непонятна». «Свобода воли означает не что иное, как способность человека решать вопросы со знанием дела». «Не в воображаемой независимости от законов природы состоит свобода, но в познании этих законов и в созданной этим возможности планомерно пользоваться ими для определенных целей». «Свобода, следовательно, заключается в господстве над самим собой».

Так же считал и Фрейд. В его трудах нет и намека на пользу вседозволенности и "снятия ограничений". Как это могло родиться в воспаленных мозгах его "читателей"?

Более того, от вседозволенности невротичность только растет.

Давайте посмотрим, что происходит с невротичной личностью, если она, раздухарившсь и осмелев, разрешает себе полную свободу.

Такую свободу описал Маркиз де Сад.

Он описал, как снимая ограничение за ограничением, человек хочет все больше власти и аппетит его растет, а если остальные люди делают то же самое, они очень быстро истребляют друг друга. Человек де Сада от идеи вседозволенности быстро приходит к самоуничтожению:

«Я ненавижу природу… Я хотел бы расстроить ее планы, преградить ей путь, остановить движение светил, сотрясти планеты, плавающие в космических пространствах, уничтожить всё, что служит природе и способствовать всему, что ей вредит, короче говоря, оскорбить природу в ее созданиях, но я не в состоянии этого добиться».

Даже если мы не берем "свободу" настолько полно, мы можем увидеть, как вседозволенность растит невротичность.

Мы видим в письмах, как за один момент вседозволенности человек расплачивается продолжительным периодом унижения и страха.

Это подобно тому, как алкоголик, протрезвев на утро, обнаруживает переломанную мебель и чувствует ужас.

С помощью алкоголя вчера он снял с себя все ограничения и барьеры, а теперь вынужден ползать на коленях перед женой и просить прощения у друзей.

Невротичность алкоголика – известный феномен и главная причина того, что алкоголик не может бросить пить.

Ему слишком тревожно жить трезвым, его невротичность от регулярной выпивки во много раз выросла и теперь не дает ему свободно дышать.

То же самое, если речь идет не об алкоголизме, а о периодах трезвой вседозволенности, когда невротик, устав жить, "согнувшись от страха к земле", решает "расправить плечи" как тот Атлант.

Если у него нет сознательного самоконтроля, то есть тех ограничений, которые он сам признает (видит и уважает границы), такой распрямившийся невротик непременно натворит бед.

В каждом письме мы видим такое "доколе" у рапанов, большинство их которых невротики. Они то сидят под плинтусом, то разгибаются и начинают все ломать, а потом от страха сливаются под плинтус еще больше.

Причина невротизма – не вытесненные влечения, а несформированные границы, из-за которых человек живет под гнетом неосознанных запретов.

Влечения иногда пробиваются сквозь запреты и усиливают тревогу. Отсюда происходит и фобии, и ПА, и апатия как ответ на хроническую тревожность.

Нужно формировать чувство границ, формировать систему саморегуляции, только тогда бессознательные запреты отступят, передав управление повзрослевшему Я.

Бессознательные запреты играют роль опекунов при несовершенной системе самоконтроля.

Именно поэтому психотерапия требует совсем другого подхода.

Не подавленные влечения надо вскрывать и позволять, вызывая у невротиков отрицание, приступы паники и вынужденные переносы, а систему саморегуляции помогать формировать.

А пока психотерапевты в основном занимаются первым.

Как только у человека формируется хорошее видение границ, а для начала – согласие с необходимостью ограничений, понимание ограничений как блага, все бессознательные запреты отступают, в них больше нет необходимости.

Я покажу это на примере писем в рубрику.

А пока предлагаю разобрать картинку по ссылке в начале поста.

Опишите, как будет усилена невротичность, апатия и тревожность, если человек будет руководствоваться вот такими принципами: