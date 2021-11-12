Ксения Бородина рассказала о сексе после развода

Ксения Бородина решила ответить на вопросы фанатов о личной жизни после развода. Один из подписчиков поинтересовался, был и у телеведущей секс после расставания с Курбаном Омаровым.

Бородина расторгла свой второй брак в августе нынешнего года, после этого ей начали приписывать отношения с другими мужчинами, однако она пока никак не комментировала подобную информацию. Что касается секса, то Бородина решила «с ним завязать» после развода, о чем пояснила в одной из своих недавних Stories, сопроводив публикацию смеющимися смайликами.



Изображение взято с: instagram @borodylia

Напомним, в браке с Омаровым Бородина родила дочь Теону. В прошлых отношениях на свет появилась дочь Мария, которую они с вторым мужем воспитывали вместе. Омарова часто обвиняли в неверности супруге, однако она никак не реагировала на подобные слова. Что стало причиной развода, неизвестно.

Источник: www.instagram.com