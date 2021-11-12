Татьяна Васильев ответила на критику Стаса Садальского и пообещала стать для него вампиром

Длительное время Станислав Садальский дружил и поддерживал Татьяну Васильеву. Теперь же между ними произошел конфликт, который с каждым новым интервью звезд разгорается еще больше.

Началом ссоры послужили слова Садальского, который обвинил коллегу в частых походах на ток-шоу для обсуждения жизней чужих людей вместо развития собственной карьеры. На это актриса заявила, что он мог бы стать хорошим актером, но жажда повышенного внимания привела к тому, что он начал «заниматься непонятной интернет-деятельностью на площадках в соцсетях». Садальский начал радоваться любым сплетням, о которых можно написать, что сделало его «нерукопожатным» человеком.

После этих слов Садальский признался Васильевой в любви, однако это чувство к ней вовсе не испытывают ее родственники. Он призвал поклонников не обижаться на его коллегу, ведь она совсем не умеет пользоваться интернетом. Именно по этой причине можно сказать, что блокирует хейтеров не она, а ее наследники. Васильева часто жаловалась Садальскому на расточительство своих детей благодаря ее доходам. Она уверена, что дочь и сын станут знаменитыми, но случится это после ее смерти. Садальский же знает, каким способом это будет достигнуто.

В новом интервью Васильева возмутилась тем, что ее коллега позволил себе переступить черту и затронуть ее детей. Теперь она намерена стать вампиром для Садальского, а о прощении он пусть даже не мечтает, пишет «ГлобалМСК.ру».