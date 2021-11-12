 

Нюша поделилась подробностями беременности

12.11.2021, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нюша отправилась в Дубай, где намерена родить своему супругу второго ребенка. Находясь в теплой стране, она поделилась подробностями беременности.
Нюша публикует множество фотографий с беременным животом, однако некоторые фанаты заметили, что у певицы очень большой живот, что может говорить о двойне. Звезда поспешила развеять эти предположения, отметив, что носит под сердцем одного ребенка, и это мальчик. Стоит отметить, что у супругов уже есть дочь, которой они дали необычное имя – Симба.

Изображение взято с: instagram @nyusha_nyusha
Нюша отметила, что и при первой беременности у нее тоже был большой живот. Что касается Симбы, то она с нетерпением ждет появления на свет брата. Супруги решили, что роды должны проходить в стране с комфортным и теплым климатом, так как в РФ уже достаточно холодно, а зима принесет много неприятностей погоды, которая может помешать или даже навредить здоровью во время прогулок мамы с малышом.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Ученые назвали диету, которая увеличивает риск внезапной сердечной смерти

10.08 / Ростовский «Президент-отель» объявил о срочном наборе дополнительного персонала

16.04 / Кого чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД: инспекторы раскрыли секреты

26.05 / Мэттью Перри возмутил фанатов, выпустив футболки с пропагандой вакцинации от коронавируса

30.06 / Мнение: Реформа Конституции, рой истребителей и полная цифровизация Майкрософт

20.06 / Fact check: заявление Путина о том, что Канада является вторым по значимости источником кибератак – ошибочно

21.07 / Названы особенности тренировок в жару

20.04 / Мнение: Письмо: “Не хотелось блеять как овца”

20.04 / Названы 11 продуктов для ежедневного рациона мужчины

01.06 / Мнение: О сдаче Путиным «Русского мира»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика