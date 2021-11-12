Нюша поделилась подробностями беременности

Нюша отправилась в Дубай, где намерена родить своему супругу второго ребенка. Находясь в теплой стране, она поделилась подробностями беременности.

Нюша публикует множество фотографий с беременным животом, однако некоторые фанаты заметили, что у певицы очень большой живот, что может говорить о двойне. Звезда поспешила развеять эти предположения, отметив, что носит под сердцем одного ребенка, и это мальчик. Стоит отметить, что у супругов уже есть дочь, которой они дали необычное имя – Симба.



Изображение взято с: instagram @nyusha_nyusha

Нюша отметила, что и при первой беременности у нее тоже был большой живот. Что касается Симбы, то она с нетерпением ждет появления на свет брата. Супруги решили, что роды должны проходить в стране с комфортным и теплым климатом, так как в РФ уже достаточно холодно, а зима принесет много неприятностей погоды, которая может помешать или даже навредить здоровью во время прогулок мамы с малышом.

Источник: www.instagram.com