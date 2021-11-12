“Не представляют власть”. В ОП удивляются частому появлению на каналах Ахметова Яценюка, Гройсмана, Разумкова

“Можно включить в любой день недели телеканалы, принадлежащие господину Ахметову или связывающиеся с ним, чтобы увидеть, какие именно и с кем могут быть договоренности. Это все открыто и прямо на телеэкране. Напомню, что господа [Арсений] Яценюк, [Владимир] Гройсман, [Александр] Данилюк, [Олег] Ляшко, [Игорь] Смешко, [Дмитрий] Разумков и некоторые другие не представляют власть, но без кого-то из них, кажется, журналистам просто запрещается выходить в эфир этих телеканалов”, – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что партия “Слуга народа”, Кабинет Министров или Офис президента могут только обеспечить “координацию присутствия тех спикеров, которых приглашают в соответствующие форматы, и соответствующую фактическую подготовку к конкретным вопросам”.

Советник главы ОП также ответил на вопрос, известны ему случаи запугивания или “денежной заинтересованности” со стороны команды Ахметова относительно кого-то из депутатов “Слуги народа” и других представителей власти.

“Эта часть политического процесса – такая плоскость, в которой сложно что-либо доказать, но при этом всегда видны мотивы каждого игрока. Если мы видим, что определенный депутат начинает системно защищать интересы того или иного бизнесмена, на это есть и реагирование. В частности, были исключения из фракции. Также видим, как определенные персоны получают внимание СМИ олигархов – непропорциональное актуальным информационным поводам и реальному политическому весу этих персон… То есть по таким опосредованным признакам можно делать выводы о давлении или поощрении отдельных депутатов”, – объяснил Подоляк.

Он связывает критику действующей власти на каналах Ахметова с принятием закона об олигархах.

Контекст:

Материал “Украинской правды” вышел 11 ноября.

В комментарии “Радіо Свобода” Ахметов заявил, что не считает себя олигархом, а критику действующей власти объяснил так: “Наши каналы предоставляют равнозначную площадку для мнения как представителям власти, так и оппозиции. Но если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше, это, думаю, вопрос к власти”. Бизнесмен также подчеркнул, что журналисты его каналов “приглашают ярких и сильных политиков и от власти, и от оппозиции, политиков, чье мнение важно и интересно людям”.

Журнал “Forbes Украина” 6 мая обнародовал полный рейтинг 100 богатейших украинцев. Ахметов возглавляет список с состоянием в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии “Forbes Украина” и $3 млрд – по версии мирового Forbes).

Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение на тот момент спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент Владимир Зеленский.

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