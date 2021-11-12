 

YouTube по ошибке скрыл счетчик лайков на роликах российских оппозиционеров

12.11.2021, 19:31, Разное
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YouTube сообщил об исправлении ошибки, из-за которой на видеороликах оппозиционных российских каналов вместо дизлайков был скрыт счетчик лайков. Под действие бага попали как крупные, так и небольшие каналы, среди которых: «Алексей Навальный», «Эхо Москвы», «kamikadzedead» и другие.

«Скрутки подписчиков, скрутки просмотров были, но чтобы полностью пропали лайки, которые даже владельцы каналов не могут посмотреть, при этом в творческой студии все было корректно, грамотно, все работало, – рассказал видеоблогер Дмитрий Иванов. – Спустя какое-то время после выхода моего нового ролика, мне начали писать мои подписчики: у кого-то из них отключили электричество, у других закончился интернет трафик. Что это всё значит? Что это просто прихоть российского YouTube и нашей трусливой власти. Они боятся и не хотят продвигать в топ мои видео»

С 10 ноября 2021 года видеохостинг начал скрывать счетчик дизлайков под видеороликами для защиты авторов от дискредитации и оскорблений. Теперь количество негативных отметок могут увидеть только владельцы каналов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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