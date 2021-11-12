Мнение: О главном достижении Ельцина, которое похоронил Путин

Нельзя не признать, что семейная история каждого или почти каждого из нас – это про сработавший «социальный лифт». У каждого почти родители, деды или прадеды поколение за поколением выбирались из черносошной крестьянской грязи к нынешнему комфорту, который их предки сочли бы не просто княжеским – царским!

При Борисе Ельцине эти лифты заработали на всю катушку, вознося «бедных сироток» к самым вершинам богатства и власти.

А вот про то, что происходит сейчас, и про значение происходящего для каждого россиянина… хорошо сказал политолог Алексей Чадаев:

«Знаете, что самое поразительное в нашей современности? Что где-то по пятиэтажкам и наливайкам города Ухта в республике Коми еще доживают свой век люди, которые, сидя за партами в школе, пулялись жеваной бумагой в своего одноклассника, которого звали Рома Абрамович. Но ни они, ни их дети, никогда уже не увидят ни его, ни его детей — нет такого места на Земле, где они даже теоретически могли бы встретиться…»

Впрочем, по некоторым данным, реальный Роман Абрамович заканчивал школу всё-таки в Москве, живя у другого дяди по отцовской линии, Абрама Натановича Абрамовича (первый, Лев Натанович Абрамович работавший начальником управления рабочего снабжения «Печорлеса» при «КомилесУРСе» в Ухте, приютил племянника только на время детсадовской молодости). Так что путь к миллиардам пролегал не совсем со дна, а начался хотя бы на вершок выше…

И ещё немножечко, в продолжение:

«Главное, что происходит с нашим российским обществом – это его стремительное разгораживание на такие же страты. Жильё пока еще в целом вперемешку, хотя тенденция к «районированию» по социальному признаку тоже налицо — но уже точно есть школы для богатых и школы для бедных. И пока в Павловской гимназии на Новой Риге одноклассники выпендриваются друг перед другом лимузинами, на которых их привозят в школу папины охранники, в Новой Москве или Новых Химках — переполненные классы с преобладанием детей, с трудом говорящих по-русски. И дело здесь отнюдь не только в имущественном неравенстве. Я вырос в очень бедной семье, но в школе номер 128 со мной учились не только дети из коммуналок, но и дети членов ЦК КПСС — а сейчас такое невозможно даже представить.

Сейчас… все обсуждают в основном растущее неравенство доходов и неравенство потребления. Но только ли оно определяет происходящее? Гораздо важнее — растущее неравенство возможностей, приводящее в долгосрочной перспективе к ренессансу давно забытой сословной модели: наследственным статусам и наследственной же бедности, вырваться из которой через какое-то время не будет даже теоретической возможности.

Со Штатами это произошло буквально за пару десятилетий — еще в 1970-е сын нищего торговца миксерами из Арканзаса, живший с отчимом-алкоголиком Уильям Клинтон мог поступить в Йель и там удачно жениться на дочери преуспевающего бизнесмена Хиллари Родхэм, и это было вполне в порядке вещей, а в 1990-е такой мезальянс уже проходил бы по разряду редчайших исключений.

Какими социальными язвами оборачивается эта самая сегрегация по кондоминиумам? Вот ты изначально знаешь, что и ты живёшь в нищете, и твои дети и внуки будут точно жить в нищете, без каких-либо шансов изменить свою судьбу Умереть с голоду тебе не дадут — на то он и вэлфер; но по большому счёту и ты, и твои потомки — лишние, бесперспективные, никому не нужные. Собственно, именно поэтому на образовательном рынке в #США сейчас такой же кредитный пузырь, как 15 лет назад был на ипотечном — люди залезают в любые долги не ради получаемых в вузе знаний и дипломов, а ради того единственного окна возможностей обрести другое социальное окружение, которое есть в жизненной траектории у ребёнка — между школой в кондоминиуме и началом трудовой биографии.

Но это уже не совсем про них, это про нас. В среднесрочной перспективе нас тоже ждёт пришествие «принцев» на места их отцов в элите, и массовая наследственная бедность у тех, кому меньше повезло в жизни. Более того: у нас, в стране всё ещё почти бесплатного образования, диплом вообще ничего не решает, а всё решает только эта самая система неформальных социальных связей. И если у тебя их нет, каким бы ты ни был талантливым — ты никто и обречён оставаться никем»

Однако в Штатах шансы вырваться несут ещё инвестиции, #бизнес, инновации. В России последовательно зажимается и то, и другое, и третье. Всё ради того, чтобы детишки стали сначала принцами, а потом и королями. Что бы не было у них ни малейшей конкуренции.

Впрочем, про обратную сторону медали могла бы рассказать спикер Совфеда Валентина Матвиенко, чей сын, воспитанный в обстановке полной вседозволенности… Ну, не будем о грустном. Хотя это, наверное, единственное препятствие для детей нынешней российской «элиты» и единственное для них ограничение – законы физики и физиологии. Однако же тех, кто с ними сталкиваются в самом прямом и грубом смысле слова, всё же заметное меньшинство. Остальные как-то проходят дальше.

Так что, да, путинская #Россия на всех пара́х движется к построению сословного государства в худшем его формате: наследственном. Если Пётр I, сызмальства насмотревшийся на «прелести» наследственного боярства, попытался разбавить потомственную аристократию служилой, то нынешние реформаторы из питерских подворотен толкают страну ровно в обратном направлении. Может, оно и хорошо, что не будет новых Гусинских-Ходорковских-Абрамовичей, а останутся сплошь Ивановы-Патрушевы-Бортниковы…

Но надо ли напоминать, к чему приводит такое добровольное «окукливание» властных элит? Или две страшных – «Великих» – революции, во Франции и в России, уже служат достаточным напоминанием?

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