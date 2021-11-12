Из-за пандемии 22 миллиона детей во всем мире не получили прививки от кори



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Согласно новому отчету ВОЗ, в течение 2020 года свыше 22 миллионов младенцев не получили первую дозу вакцину против кори — это на 3 миллиона больше, чем в 2019 году.

Второй компонент вакцины получили только 70% детей, в то время как для формирования коллективного иммунитета необходимо не менее 95% привитых. Это самое значительное увеличение числа невакцинированных от кори детей за два десятилетия, что создает угрозу для новых вспышек заболевания, подчеркнули эксперты.

При том, что в первый год пандемии в мире было зарегистрировано на 80% меньше случаев кори по сравнению с 2019 годом, эпидемиологическое наблюдение за этим заболеванием очень сильно ослабло. В частности, в прошлом году в лаборатории во всем мире было направлено наименьшее количество образцов для проведения анализов за десять лет. Крупные вспышки кори произошли в 26 странах, и на них в 2020 году пришлось 84% всех зарегистрированных случаев.

«В дополнение к ухудшению иммунитета во всем мире, 24 запланированные прививочные кампании были отложены из-за пандемии COVID-19, в результате чего более 93 миллионов человек оказались под угрозой заболевания кори», — говорится в сообщении ВОЗ и CDC.

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Эксперты призвали органы здравоохранения всех стран приложить максимум усилий для того, чтобы восстановить прежние объемы рутинной вакцинации от кори, чтобы закрыть пробелы коллективного иммунитета. Это необходимо сделать до полного открытия границ между странами и снятия ограничений, связанных с передвижением людей.

Вакцинация детей против кори откладывалась и в РФ — так, в первые шесть месяцев пандемии в нашей стране более 240 тысяч годовалых детей не получили прививки в плановом порядке. Как сообщила МедПорталу руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, профессор Сусанна Харит, если число непривитых в популяции превышает 10%, то неизбежно возникают вспышки этого заболевания.

Корь, перенесенная в любом возрасте представляет огромную угрозу для жизни здоровья человека, в том числе потому что у него снижается и пропадает приобретенный иммунитет к другим инфекционным заболеваниям. Это приводит к увеличению заболеваемости и смертности от других инфекций в течение 2-3 лет у переболевших корью, отметила профессор.